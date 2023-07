Movimiento Ciudadano espera que el presupuesto municipal sea bien utilizado

Mazatlán, Sin; Durante una conferencia de prensa realizada por parte de Movimiento Ciudadano durante el día martes, el presidente del partido naranja en Sinaloa, Sergio Torres Félix, aseguró que espera que los recursos del municipio sean utilizados de la manera correcta por parte de la actual administración.

"Yo, como cualquier otro ciudadano preocupado por los intereses del pueblo, espero que esos recursos sean utilizados de la manera correcta por parte de la actual administración. Se han gastado dinero en luminarias y cosas absurdas, cuando hay cientos de problemas a tratar: el drenaje, escuelas que necesitan aire acondicionado, recolección de basura. No se ve invertido de buena manera el presupuesto actual", dijo Torres Félix.

Torres Félix se dijo a la espera de que se administre la hacienda pública de manera correcta, pues considera que sería lo más apropiado para despejar todas las dudas por parte de los detractores y la ciudadanía que tiene esas dudas.

"Este es un punto muy importante a tocar por parte de nosotros, si hay problemas o señalamientos sobre las compras que se hacen en el municipio, pues una auditoría, o que analice bien la hacienda pública, es la solución para que se acaben los señalamientos por parte de todos", añadió.

Asimismo, señaló que esta situación se dio principalmente por temas de transparencia, señalando directamente al alcalde municipal Edgar González.

"No hubo transparencia. Se debería de ser más preciso en todo. Él niega que firmó varios contratos por lo de las luces, pero no acepta que se compruebe que no es él, para verificar que sí es su firma. Es algo que se debe de hacer, pero no hay transparencia en este caso", manifestó.