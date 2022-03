Se manifiestan en Mazatlán por construcción desordenada de torres

Mazatlán, Sin.- ¡Alto, no más edificios de departamentos que violen la ley!, ¡No a la modificación del uso de suelo en este fraccionamiento!", protestaron vecinos de diferentes colonias y fraccionamientos mientras se llevaba a cabo el foro de consulta ciudadana, en materia de servicios públicos y desarrollo sustentable, rumbo a la integración del Plan Municipal de Desarrollo y al que ni siquiera fueron invitados a participar.

Representantes del Centro, Cerro del Vigía, Los Pinos, Ferrocarrilera, Gaviotas, Lomas de Mazatlán y Sábalo Country, acudieron a manifestarse.

"Yo ahorita tengo una grúa de 30 metros sobre mi casa, que si se cae me destruye todo, el horario de trabajo, empiezan a las 6:50 de la mañana y terminan a las 8:30 de la noche, no respetan horarios de construcción, los ciudadanos tenemos derecho a tener tranquilidad, paz y una vida normal que nos han quitado las torres", manifestó Teresa, vecina de Los Pinos.

Que se respete el uso de suelo, fue otra de las peticiones; mencionaron que ahora cualquier terreno baldío lo quiere convertir en departamentos.

Foto: Cortesía Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

"Deben de respetar el uso del suelo que teníamos, sin cambiarlo, que respeten todas las colonias que ya estamos hechas con un uso habitacional, unifamiliar y no multifamiliar ni comercial", mencionaron.

Además de las irregularidades a la hora de otorgar un permiso o de construir, temen por la insuficiencia de los servicios públicos, pues las torres crecen, mientras que las calles e infraestructura hidrosanitaria siguen siendo las mismas

"Las alcantarillas a cada rato se rebosa, no tenemos agua, no tenemos luz, a cada rato hay apagones y descomponen los aparatos, no hay suficiente servicios públicos para que haya torres", dijeron.

Foto: Cortesía Fausto Mcconegly | El Sol de Mazatlán

Karla García, residente de Sábalo Country, señaló que la vía pública la invaden con materiales, además de que van y tiran tierra y escombros en lugares no adecuados.

El señor Joel comentó que a los vecinos no los han involucrado en foros como el que se llevó a cabo este día ni en ningún otro espacio de participación ciudadana, a pesar de los diferentes oficios. Ala dirección de Planeación nunca obtienen respuesta ni han sido recibidos.

"No estamos en contra del desarrollo, queremos que Mazatlán crezca, pero que crezca ordenadamente", comentó