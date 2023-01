Se manifiestan en Mazatlán en contra de las concesiones a sector privado

Mazatlán, Sin.- Decenas de personas, entre funcionarios públicos, asociaciones civiles y ciudadanos, se manifestaron esta mañana en la falda del Cerro El Crestón en contra de las concesiones para que recursos y bienes públicos sean administrados por privados.

La protesta fue encabezada por el diputado federal Juan Torres Navarro y su esposa Ema Rodríguez Choreño, quién es además directora del Instituto de la Mujer de Mazatlán, esto por el proyecto de una tirolesa que conectará a los cerros Crestón y Vigía y que es impulsado por la iniciativa privada a través del empresario Amado Guzmán.

"La privatización siempre lleva pasos, antecedentes, se dan las concesiones, ya va la concesión del mirador, ahora va la tirolesa, esto al rato va a ser otra cosa y se van a privatizar, son concesiones leoninas, se usan nuestros recursos públicos para beneficios de unos pocos", dijo.

Agregó que ya su equipo está investigando los permisos y quiénes y cómo los han dado, asegurando que irán en contra de cualquier funcionario que haya violado la ley.

Precisó que el municipio tiene tanta responsabilidad en el faro y el cerro, pese a estar en una zona federal; para hacer un proyecto en la Zofemat añadió que se ocupa el visto bueno de los tres niveles de gobierno.

Cuestionó, por ejemplo, que el camino público que va hacia la escollera está cerrado a los automovilistas y peatones, también que en el acceso no hay letrero alguno que diga que la entrada es libre, pues muchos turistas que no lo saben y ven la taquilla, que es solo para el mirador de cristal, automáticamente pagan porque cree el que es la cuota para subir el cerro. Además, el que está prohibido ingresar con mascotas y el acceso a los ciclistas.

Como acto simbólico retiraron las vayas y caminaron hacia la escollera. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Sinaloa

¿Dónde está la ecología?

Por su parte, Rodríguez Choreño señaló que este movimiento no es grilla, sino una lucha civil para defender las propiedades del pueblo y cuestionó la inasistencia de sus compañeras funcionarias públicas, titulares de la dirección de Ecología y del Instituto Municipal de Planeación.

"Un servidor público sirve al pueblo, no sirve a los funcionarios corruptos, yo soy funcionaria, soy servidora de ustedes. Aquí debería de estar Eunice que representa a Ecología, aquí debería de estar la del Implan, aquí deberían estar esos servidores que se dicen servidores fingidos, ¿Eunice Murúa dónde estás?, te comprometiste con el municipio para defender el pueblo, esto es pueblo, no queremos que esto quede en manos de unos cuantos", señaló.

Añadió que han tenido acercamiento con especialistas en materia medioambiental y hay una serie de lineamientos a considerar para este proyecto como los principios de localización geográfica del cerro, geología, topografía, flora y fauna dominante, características del faro, antecedentes históricos y la importancia ecológica, cultural y turística del lugar, entre otros.

La funcionaria municipal aclaró que no se está en contra de los empresarios y su actividad, siempre y cuando hagan negocio son su dinero y no con los recursos y bienes públicos.

El legislador aseguró que su equipo ya investiga quiénes y cómo otorgaron el permiso. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Sinaloa

Patronato doble cara

Fernanda Orrantia, activista en pro de los gatos del faro, expuso que el Patronato de este parque natural es doble cara, pues mientras es omiso en el abandono de animales, nunca han dado cuentas claras de lo que ingresa y lo que se gasta.

"Dicen que los gatos están destruyendo la fauna silvestre del lugar, están molestos con los gatos, pero no están molestos con la construcción de la tirolesa, eso no les molesta, eso no va a causar ningún daño al cerro", expuso.

Negocio rentable

El ciudadano José Luis Torrecillas, expresó que los empresarios solo quieren hacer negocio y dinero a costa de los recursos públicos, cómo ha pasado con el Bosque de la Ciudad, en Playa Norte y ya en el propio faro, con la concesión del mirador.

"No estoy en desacuerdo de que se haga un proyecto, pero que nos beneficie a todos y se cumpla con los estándares que se necesitan" expresó.

Retiran vayas

Cómo parte de las protestas, los manifestantes retiraron las vayas que obstruían el acceso a la escollera y caminaron por la vereda como acto simbólico.