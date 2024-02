Se manifiestan en contra de la feria los vecinos del fraccionamiento Tellería en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- En una muestra de descontento, los residentes del fraccionamiento Tellería de Mazatlán llevaron a cabo una manifestación que partió desde la calle Río Quelite hasta la Avenida de los Deportes.

La protesta tiene como objetivo expresar su rechazo hacia la realización de la feria que se lleva a cabo justo frente a sus hogares.

"Nos estamos reuniendo todos, porque no estamos conformes con lo que está sucediendo en esta área, hemos tomado muchas medidas, desde que se hizo estacionamiento nos ha estado afectando, es un descontrol vial", comentó María Magdalena González Ramírez, vecina del fraccionamiento Tellería.

Los vecinos argumentan que los eventos realizados como circos y ferias en el estacionamiento han perturbado su tranquilidad, generando molestias desde las construcciones hasta el ruido proveniente de las atracciones y la multitud.

"Llega la feria, circos, no se pone orden, ahorita ya pasa a ser el remate para los vecinos, a nadie se le pido autorización de esto, es inseguridad total, son más de las 10 de la noche y no paran", añadió.

En un intento por canalizar sus preocupaciones, afirman haber presentado oficios al alcalde de Mazatlán, quienes, aunque fueron recibidos, aún no han obtenido respuesta ni el apoyo esperado por parte de las autoridades.

"Fuimos ya al ayuntamiento, hay escritos foliados, nos pusieron en contacto con las diferentes dependencias, pero no ha pasado nada, el alcalde nos atendió muy bien, pero no vamos a tener tranquilidad en nuestra casa con tan solo eso, pedimos orden, ni tenemos nada en contra de los trabajadores, pero ni se está respetando nada, de no tener respuesta tenemos pensado tapar todas las avenidas", dijo Karina Acosta, miembro del comité de vecinos.