Se incrementa generación de basura durante Carnaval

Mazatlán, Sin. - Tan sólo en la zona de Olas Altas, el domingo se recolectaron 20 toneladas de basura; desde la avenida Del Mar hasta Valentinos, zona del Desfile de Carnaval, incluyendo playas, otras 40 toneladas; aparte, la Plazuela Machado, Parque Ciudades Hermanas y toda plazuela visitada por los carnavaleros, representó 40 toneladas más, para un total de 100, que en días de coronación en el estadio Teodoro Mariscal aumenta entre 5 y 10 toneladas más.

Este aumento de deshechos representa el 12.5% de la basura que se recolecta en toda la ciudad durante festividades de Carnaval, que es de 800 toneladas diarias. A comparación del año pasado, incrementó entre el 10 y 15%.

Me decían que por qué no poníamos más tambos, pero es que el ciudadano lo que trae en la mano si ya no lo quiere, aunque vea el tambo, ahí no lo va ir a tirar, lo hace a donde va pisando, y tan es así que quedan tapizadas las calles, la glorieta Sánchez Taboada, esa zona quedó desastros.

Director de Servicios Públicos, Luis Antonio González Olague

Mencionó que aparte de toda la basura generada, lo más lamentable de todo es el daño que sufren las áreas verdes, espacios que considera no le interesa cuidar al ciudadano.

"Aparte de eso es el daño que le hacen a las áreas verdes, lo más lamentable de todo, lo que es el área de jardinería tenemos que rehabilitarlas. Hay unas partes que gracias a la buena voluntad de algunos hoteleros me piden autorización y retiran el ornato y lo guardan en sus hoteles, ya que pasa el Carnaval lo reinstalan.

Al ciudadano no le interesa cuidar esos espacios, tan elementales que son de todos", consideró.

Por si fuera poco, se ha encontrado que las personas orinan y defecan en áreas no destinadas, por lo que no es suficiente pasar solamente la escoba y es necesario someterse a lavado.

González Olague reconoció la labor que desempeñan sus trabajadores, aproximadamente unas 180 personas de las áreas de Aseo Urbano y Parques y Jardines, de manera casi manual se encargan de limpiar todo a su paso, realizando trabajos de noche y madrugada, lo que implica un pago en horas extras.





