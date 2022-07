Se gradúan 17 jóvenes del programa “Emprendamos Maz, Incubadora de Negocio”

Mazatlán, Sin.- Un nuevo grupo de 17 emprendedores se sumó a los 23 que ya habían egresado de la incubadora de negocios “Emprendamos Maz”.

El programa de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán entregó los 17 reconocimientos a los graduados, además de dos cheques por 15 mil pesos a los ganadores de Elevando Maz.

El evento se realizó en el auditorio de Casa Haas, con la entrega de reconocimientos a 7 mujeres y 10 hombres, pequeños emprendedores que buscan destacar con sus proyectos de gastronomía, joyería, cosméticos y servicios.

El director del grupo Dportenis, Óscar Sánchez Osuna, padrino de la tercera generación, manifestó que tener sentadas las bases para poder salir al mercado es el primer paso para lograr sus metas.

“Y hay que ser muy perseverantes, se les va a poner difícil, sí, se los aseguro, eso es lo único que les puedo decir, fácil no va a ser el camino, entonces hay que ser perseverantes, hay que continuar y no hay que rajarse, y si ya de plano vemos que las cosas no salen, pues también hay que aprender también a renunciar y a movernos a otra cosa también”.

Por parte, Janeth Silva Palacios, a nombre de los graduados, mencionó que gracias a la incubadora, su negocio familiar con más de 20 años, especializado en la venta de productos, ingredientes y artículos oaxaqueños, podrá tener una mejor proyección, con estrategias de marketing eficientes para incrementar sus ventas.

Oportunidad para los jóvenes

El titular de la Sedectur, Ricardo Velarde Cárdenas, destacó la importancia de que los jóvenes mazatlecos vean esa oportunidad que está surgiendo en el puerto.

“Mazatlán está pasando por un momento histórico, por un momento de crecimiento, que sin duda ese crecimiento nos trae nuevos retos, pero cuando conjugamos estas visiones estoy seguro de que todavía Mazatlán tiene mucho que dar y es un diamante en bruto”, concluyó.