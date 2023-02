Se está apoyando a los más necesitados: Rosario Sarabia

Rosario, Sin.- Las gestiones y apoyos que se han realizado a lo largo de ya casi un año y medio han sido enfocadas a los ciudadanos quienes más lo necesitan, así lo externó Rosario Sarabia Soto, Diputada Local del 24 distrito.

La legisladora fue clara al comentar que el trabajo de gestión y entrega de apoyos que se ha realizado, es con base en la necesidad que tiene el ciudadano y la población de Escuinapa y Rosario, que son los municipios que comprende su distrito.

También puedes leer: En Rosario, contemplan invertir más de 55 millones en obra pública en 2023

“Atiendo las solicitudes que me hace la ciudadanía y esas solicitudes que me han hecho personas que acuden y me señalan en tal comunidad, hay gente con mucha necesidad, lo que se ha tratado es que no se entrega una despensa nada más por entregarla al viejo modo, es realmente ver quien tiene necesidad”.

Agregó, que también se ha trabajado en hacer conciencia con la ciudadanía, ya que “La gente está acostumbrada a que si ven apoyos, todo mundo quiere levantar la mano, pero hay que ver quien necesita más, porque no es la misma que lleve a una despensa a alguien que no lo esté necesitando porque lo primero que van a ser es criticar el apoyo, pero si llevo un kilo de frijol a alguien que no tiene un plato de comida en su mesa, ese kilo de frijol es demasiado para esa persona”.

Reiteró, que a quienes también fungen como gestores, se les pide que sea para quien en realidad lo necesite, “Porque hay familias muy vulnerables, que una despensa no es una dádiva, es algo que realmente les da el sustento por lo menos para ese día”.

Al concluir, mencionó que la entrega de apoyos sociales, que regularmente los realiza de manera directa, “No es por quedar bien o no es porque queramos votos, porque la gente luego señala, es realmente iniciar a trabajar de una manera diferente a como se han venido manejando los apoyos en anteriores tiempos”.