Estoy a disposición de todos los ciudadanos: diputada Rosario Sarabia

Rosario, Sin.- La diputada por el 24 distrito, Rosario Sarabia Soto, externó estar a disposición del o los ciudadanos que requieran de su atención o gestión en temas de interés social.

La legisladora fue clara al mencionar que desde el inicio de su gestión como legisladora, se ha mantenido trabajando todos los días, tanto en función en el Congreso del Estado como en lo social.

También te puede interesar: Mazatlán es primer lugar en generación de empleos en el 2022

"Nosotros mantenemos activos toda la semana 24 / 7, no es de que estemos sentados y no hayamos que hacer y ya digamos voy a ir a visitar para ver en que me pongo a trabajar".

En cuanto a un señalamiento realizado por parte de líderes campesinos del municipio de Escuinapa quienes dicen no haber tenido ningún acercamiento de parte de la diputada con ellos, la propia Sarabia Soto, dijo que ella no ha sido requerida o solicitada por ellos.

"Quiero reiterarle a ese y a todos los sectores productivos que estoy a su disposición, que las puertas de la casa de gestoría están abiertas, que la oficina en el Congreso del Estado está abierta, está a su disposición para que puedan generar el acercamiento".

Local Oficialía Mayor se encuentra acéfalo en Escuinapa

Agregó que en cada sector, en este caso el sector agrícola, hay líderes y deben ser estos quienes generen el acercamiento o el vínculo para que puedan fluir las necesidades que tiene cada sector.

"Yo estoy abierta para tenderle la mano a cualquier sector o a cualquier particular, las puertas están abiertas, en el momento que soliciten tener una audiencia conmigo la van a tener".

Al concluir, comentó que ella de manera frecuente acude a los municipios de Escuinapa y Rosario para escuchar las necesidades de las y los ciudadanos, por lo que dijo que en este caso, si los líderes del sector agrícola requieren de una audiencia, se acerquen a la casa de gestoría donde serán atendidos como todo ciudadano.