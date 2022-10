Se desploman las ventas en el Embarcadero de la Isla de la Piedra de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A dos meses de que concluyó la época vacacional de verano, las ventas de mariscos y pescados en el Embarcadero de la Isla de la Piedra han caído hasta un 70 por ciento, respecto a julio y agosto.

Una de las principales causas es la remodelación de la avenida Emilio Barragán, aseguró Ernesto González Camberos, presidente de la sociedad cooperativa del embarcadero.

"Nos ha afectado bastante que solo se pueda transitar por un carril en la avenida, porque la gente no se detiene a comprar, se van derechito al Centro y quieras o no, eso sí nos afecta, fácilmente estuviéramos vendiendo con normalidad, pero nos hemos visto afectados por la remodelación de la avenida", explicó.

González Camberos agregó que pese a ser una de las épocas en las que más flujo de ventas hay para ellos, no veían venir una caída tan fuerte en sus ventas.

"Continúa siendo la gente de la misma colonia Gabriel Leyva la que llega a comprar nuestro producto. No se vayan con la finta del turismo, del turismo que nos consume a nosotros ahorita no hay, solamente gente que viene a turistear, no a comprar".

Y es que a pesar de la constante llegada de cruceros turísticos al puerto, son visitantes que no les benefician a ellos.

"De qué sirve que lleguen, a nosotros nos beneficia que lleguen a comprar, no que lleguen a tomar fotos, eso no nos ayuda en nada, la verdad, de qué nos sirve eso, ojalá y que llegarán personas que hicieran consumo, no solamente que lleguen con la cámara o el celular a tomar fotos", aseguró Clementina, vendedora del lugar.

¿Qué vende más?

Actualmente, lo que más se vende en el Embarcadero de la Isla de la Piedra es la sierra, el pargo y el popular burrito, pues son especies muy utilizadas para el consumo diario.

"Muchas personas que venden ceviche vienen a comprar sierra diariamente, para ir a vender en sus triciclos, a las escuelas o las playas, donde es muy común ver la venta de esa botana", comentó González Camberos.

Agregó que el pargo es de las especies que más consumen los mazatlecos, pues se puede servir frita y son de gran tamaño, con carne jugosa.

"El burrito y la sierra sirven para preparar ceviche, pero el pargo se sirve más frito, es algo más cotidiano, pues las personas lo usan para la hora de la comida a diario, entre las pocas ventas es de lo que más se vende", dijo Gabriel, otro vendedor.