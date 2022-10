Está muerta la pesca de camarón en Escuinapa: Líder pesquero

Escuinapa, Sin.- Después de un mes de haber dado inicio la temporada de capturas de camarón en el municipio de Escuinapa, la actividad se encuentra prácticamente muerta, así lo afirmó Juan Manuel Cortés Torres, dirigen de la Federación de cooperativas de pesca "Puerta de México Libre".

El líder del sector en el municipio, expuso que desde el primer día que se iniciaron las capturas el pasado 25 de septiembre, la producción fue baja.

"Sumamos otra temporada mala, no hubo camarón, se lo acabaron antes de que se iniciara la temporada, no hubo producción, cuando se inició hubo compañeros que no alcanzaron a sacar los 10 kilos en el primer entre, ahorita está peor".

Agregó que las cooperativas duraron pocos días recibiendo el camarón, ya que con la poca productividad que había, no alcanzaban a sacar ni para los gastos de operación.

"Cuando más una semana trabajaron las cooperativas, levantaron las vasculas porque no salía, había que comprar hielo, gasolina, no salía ni para eso, optaron por retirarse".

Detalló que las cooperativas alcanzaron a recibir cuando más una tonelada de crustáceo cada una, cantidad que prácticamente nada, para el gasto que se realiza.

Dijo que actualmente, los pescadores que están yendo a trabajar, están sacando un promedio de alrededor diez kilos, lo cual se los llevan a venderlo por cuenta propia.

Al concluir, recalcó que la baja productividad que se tiene, es el reflejo de la falta de cuidado del camarón y el alto índice de furtivismo que se tiene, el cual tiene a la actividad pesquera "muerta".