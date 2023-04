¿Se debe dar dinero o no a los niños que trabajan en las calles? Esto dice DIF Sinaloa

Culiacán, Sin.- En cuanto a los niños que trabajan y piden dinero en las calles de la ciudad, las autoridades municipales y estatales parecen no ponerse de acuerdo en el papel que debe jugar el ciudadano, algunos comentan que es necesario crear conciencia y no apoyar el trabajo infantil dándoles dinero, otros más señalan que si está dentro de sus posibilidades apoyar con una moneda, que lo hagan.

Al respecto, Eneyda Rocha Ruiz, Presidenta del Sistema DIF Sinaloa, la institución encargada de procurar la integración y bienestar familiar, señaló que la instrucción de Gobierno del Estado no es prohibirle una acción a la ciudadanía, prohibir darle dinero a los infantes.

“El Gobernador dijo: nosotros no somos prohibitivos, o sea, no es prohibitivo, no es invitarles a darles dinero, lo que prohíbes es lo que generalmente haces”, expresó la Presidenta de la institución.

Es necesario crear conciencia en la ciudadanía sobre esta problemática en la que las autoridades, los padres y tutores y la sociedad tienen responsabilidad.

Eneyda Rocha declaró que los niños y niñas que se encuentran en las calles trabajando o pidiendo dinero se les puede apoyar de otra manera, con ropa, calzado o comida, no necesariamente con dinero.

Eneyda Rocha Ruiz, presidenta de Dif Sinaloa. Foto: Manuela Bustamante | El Sol de Sinaloa

“Si alguien quisiera acercarse a esos niños no necesariamente es darles dinero, al niño te puedes acercar y puedes platicar con él, le dices: traigo comida, traigo zapatos, o sea, no es prohibitivo”, declaró.

“No solamente dándoles dinero, es ser conscientes de que están ahí, qué hay una problemática, que detrás de esos niños hay otros problemas más grandes, entonces no solamente es la prohibición del dinero”.

La funcionaria estatal aseguró que están realizando diversas acciones y programas para atender y erradicar el trabajo infantil, sin embargo, no compartió datos de las atenciones y servicios que está brindando la institución.

“Estamos trabajando en la problemática de los niños, de las niñas, del infante, es muy delicado, no podemos dar tantos detalles, nosotros tenemos que proteger los derechos de los infantes”, concluyó.