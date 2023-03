No hay manera de acabar de un día para el otro con el trabajo infantil: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- El gobernador Rubén Rocha Moya comentó que el trabajo infantil es un problema el cual no se puede erradicar de un día para otro. Esto en referencia a una nota publicada por El Sol de Sinaloa.

En dicho escrito, se expone que el DIF tiene un padrón de 417 niños en situación de trabajo forzado desde junio del 2022 hasta la fecha.

También te puede interesar: El trabajo infantil en Culiacán no es de interés para las autoridades

Asimismo, la presidenta de dicha institución, Eneida Rocha Ruiz, señaló que están canalizando a los padres de familia para que consigan empleo; sin embargo, los tutores de los niños son renuentes para trabajar y tampoco se ha revelado cuántas personas en esta situación han vinculado a trabajos dignos.

"Deben contestar las instituciones, este también es un tema que por fortuna tenemos muy pocos. Es un tema que viene de antaño y que se ha ido resolviendo casi al extremo. Estamos en eso, lo que ocurre es que no hay manera de acabar de un día para otro", comentó.

Un antecedente

Rocha Moya recordó que anteriormente los horticultores de Florida señalaron el trabajo infantil en México, debido a que estaba prohibido por la ley que menores trabajarán en el campo, pero posteriormente se reformó el asunto y ahora se permite a los de 16 años trabajar.

"Este no es un problema de gobierno, ahorita, por ejemplo, hay escasez de mano de obra en el campo. ¿Cuál era la condición de los padres que venían al campo? Voy a trabajar si le das trabajo a mi mujer, a mis hijos, a mis niños si no no voy. Está esa condición y esa condición se convirtió en un problema, luego, porque vino el impedimento del trabajo infantil", expusó.