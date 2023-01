Se adueñan de las banquetas en el Infonavit Playas en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- En el Infonavit Playas, los habitantes y choferes del transporte público han agarrado las banquetas de las casas y los camellones de las avenidas como estacionamientos.

Vecinos del lugar aseguran que esta problemática lleva ya varios meses sin que las autoridades hagan algo para resolverla.

También te puede interesar: Puestos ambulantes invaden calles y banquetas en el Centro de Mazatlán

"Nos enoja porque no se hace algo para erradicar esta problemática, los tránsitos los multan y ni así retiran los vehículos de donde no deben estar, a la gente se le hizo costumbre dejar sus carros aquí en el camellón de la avenida De las Torres, hay veces que los carros duran varios días ahí, no es cosa de una vez, deberían de llevarlos al Corralón”, dijo Lucero, vecina del asentamiento.

Señaló que ya se ha reportado la situación, pero que hasta la fecha no se ha encontrado una solución al respecto.

"Queremos una solución pronta, porque los que sí dejamos los carros en donde deben de ir sufrimos por las personas irresponsables que les vale y dejan sus carros donde se les da la gana", añadió.

Los vecinos denuncian que los espacios de las banquetas son para caminar. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Además de automóviles, hasta camiones del transporte urbano se quedan en esa zona del camellón, mientras que en las banquetas de algunas calles, como la Felipe Ángeles, las personas que ahí viven suben los carros a las banquetas, lo que impide el paso de las personas.

“En esta calle, la Felipe Ángeles no se puede ni caminar por la banqueta, cuando no es uno, son dos, tres o más carros los que están arriba de la banqueta, las personas los suben sin importarles que estorben a los peatones. Las banquetas deben de ser espacios libres para caminar”, afirmó Ezequiel, quien lleva a su hijo al colegio que se ubica sobre esa vialidad.

De mal en peor

Por la avenida De las Torres, agregó Brandon, vecino de la calle Felipe Ángeles, la situación está peor, ya que dejan por varios días los camiones estacionados.

“No les importa si los carros no caben, o algo así, ahí se quedan hasta el día siguiente, los taxis iguales, ahí están, se ponen a hacer su sitio de taxis y de pilón, se molestan si va uno y les dice algo".