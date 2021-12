Roxana Rubio se declara vencedora, Verónica Montaño impugnará la elección

Culiacán, Sin.- Mientras que Roxana Rubio Valdez, después del cierre de las casillas, se declaró vencedora para la renovación de la dirigencia del PAN para el periodo 2021-2024, su contrincante aceptó que tiene 500 votos menos que ella, pero advirtió que va a impugnar la elección.

De acuerdo con resultados preliminares, Rubio Valdez obtuvo 2 mil 055 votos a favor contra mil 527 de su contrincante, Verónica Montaño Cisneros.

A través de su cuenta de Facebook, Rubio Valdez envió un breve mensaje a los panistas sinaloenses y los invitó a trabajar de manera unida.

“¡Muchísimas gracias a todas y todos! A partir de ya, estoy para ustedes: Gracias por creer en mí y compartir conmigo hombro con hombro, en esta campaña alegre y propositiva. No hay mayor satisfacción que ver el reflejo de todo el esfuerzo”.

Igualmente invitó a su compañera de partido Verónica Montaño, a su equipo y a quienes simpatizaron con su proyecto a trabajar de manera unida en la búsqueda del bien común, de la militancia panista y de la sociedad sinaloense.

“Juntos vamos a hacer de Acción Nacional, un partido fuerte, moderno y propositivo que Sinaloa necesita; la oposición responsable que nuestra democracia requiere, y el PAN ganador que #ConFuerzaAlFuturo será la mejor opción para el 2024”.

En tanto, Verónica Montaño advirtió que es muy lamentable que Roxana Rubio se declare vencedora cuando hubo una serie de irregularidades en el proceso.

“Que tristeza que se declare vencedora porque como estuvieron los comicios no puede declararse triunfadora todavía porque es obvio que en todo el estado hubo amenazas, de personas extrañas que ya no están en nuestro partido y es muy lamentable los secuestros que hubo, gente golpeada, no, no, gente de mi equipo amedrentada, esto no se vale, voy a impugnar la elección”, indicó.

Reitero que no se vale, que no puede alzarle la mano a una persona que gana en estas circunstancias.

“No lo debo de permitir, tristemente no fue una elección limpia, desde la mañana, informaba la intromisión de gente externa a nuestro proceso, lo repetía con el nacional, lo repetía con la Comisión Organizadora, con el presidente del partido lo que le estaba sucediendo a todo mi equipo, lo denuncié en su momento y ahora voy ante los tribunales, no voy a permitir ni va a validar una elección en esa tesitura, mi equipo no lo merece, no lo merecemos los panistas y por eso voy a seguir impugnando este elección, no se vale”, indicó.

Por otro lado Catalina Frank Aguilar Presidenta de la Comisión Estatal Organizadora del Proceso del cambio de dirigencia del PAN Sinaloa, informó que por el momento se encuentran recibiendo las actas de todo el estado y ya que cuente con todos los documentos dará los resultados oficiales de la elección.









