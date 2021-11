Roxana Rubio confiada de ganar la dirigencia del PAN

Culiacán, Sin.- La candidata a dirigir el Comité Estatal del PAN, Roxana Rubio Valdez, dijo sentirse confiada de ganar la elección interna, ya que cuenta con el voto duro y el respaldo de un número importante de militantes y de líderes del partido en todo el estado para ganar la contienda el próximo 19 de diciembre.

En conferencia de prensa, dijo que se siente preparada y con experiencia para sacar adelante al partido. Asimismo, descartó que haya división en el blanquiazul, al contrario, manifestó que ve panistas emocionados, motivados y convencidos de que se puede recuperar el partido.

“Veo panistas convencidos de que nos podemos recuperar y eso la verdad me llena de emoción para salir adelante. No estamos divididos, aquí en el PAN estamos acostumbrados al tema democrático. Los veo muy motivados como vamos, podemos sacar adelante a Acción Nacional aquí en Sinaloa. En los recorridos que he hecho tanto el norte como el sur en verdad veo panistas muy emocionados ", señaló.

Negó lo que declaró recientemente su contrincante Verónica Montaño Cisneros en referencia a que haya intromisión en el proceso interno gente de Morena o del expanista Alejandro Higuera Osuna, hoy secretario particular del gobernador, en la idea de dividir al partido.

“No, el señor está muy ocupado, es secretario particular, imagínate. Él fue expulsado y se fue a Morena. La verdad que yo no he escuchado a la candidata, no he tenido tiempo la verdad, estar viéndola y escuchándola me va a quitar tiempo, yo tengo que ir por los panistas, ahorita estamos trabajando a gusto, tranquilos, y yo no he recibido ningún ataque. Esa es la realidad”.

Foto: Cortesía | Roxana Rubio

La exlegisladora del PAN estuvo acompañada de destacados panistas entre ellos Ignacio Niebla exdirigente del PAN en Culiacán, la exdiputada Celia Castro, Raúl Ibáñez, Olga Escamilla González, Margarita Bracamontes y Esther Salomón, entre otros.













