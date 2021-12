Seis personas fueron amenazadas para que no salieran a votar: Verónica Montaño

Culiacán, Sin.- Verónica Montaño, candidata a dirigir el PAN estatal denunció que fueron seis personas las que fueron intimidadas, tomándose las puertas y ventanas de sus hogares, además de que algunos fueron golpeados como al diputado Adolfo Beltrán y Fernando de los Ríos y culpó directamente a quien sirve café en el tercer piso, deslindando al gobernador de los hechos.

Dijo que el diputado Adolfo Beltrán es parte del equipo “que hicimos para esta elección apoyándola y a quienes los intimidaron para que no salieran a votar.”

Dijo que este proceso donde se está eligiendo al dirigente estatal del PAN están interviniendo de la misma forma en que se llevó a cabo el proceso electoral del 2021.

“Del tercer piso hay intromisión desde que inició este proceso interno del PAN. Me da mucha tristeza tener que ser yo la que declare esta situación, lo he estado manifestando desde que sentí la intromisión, ahorita no es otra cosa más que eso, la intromisión del tercer piso del que sirve café y que tristemente está metiendo las manos en este proceso”, señaló.

Dijo que ella no puede decir quiénes fueron, pero ahí está clara la intromisión de manos externas a los panistas.

“Estamos llevando el proceso democrático, ya he hecho mis escritos, mis denuncias, espero que la Comisión haga lo que corresponda, el Comité Directivo Nacional, el estatal”.

Mientras panistas fueron “tableteados” en pleno proceso electoral, el dirigente estatal del PAN prácticamente se perdió, no quiso enfrentar lo que horas antes, ya había denunciado Catalina Frank titular de la Comisión Estatal Organizadora del proceso electoral del cambio de dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), quien en un video que circuló en redes sociales acusaba que el narco estaba metido en el proceso electoral y pedía que no la dejaran sola

Sin embargo, la candidata no quiso opinar sobre la actuación de la dirigencia estatal, al advertir que para eso hay una comisión electoral, como Catalina Frank, quien tiene que dar las respuestas, al igual que la Comisión Nacional que viene a supervisar el proceso.

“Ellos tendrán que dar su punto de vista, yo ahorita contra viento y marea estamos sacando adelante la votación. Los panistas sabemos de estas adversidades y nada más estamos invitando a la gente a que salga a votar, eso es lo único que podemos hacer ahorita y que la Comisión tenga la valentía o la osadía de que todo salga bien en este proceso y nosotros vamos a presentar las denuncias correspondientes”, indicó.

-¿Culpa directamente al gobernador Rubén Rocha Moya?

-No, yo no estoy diciendo que el gobernador tiene algo que ver. Yo estoy diciendo que en el tercer piso donde sirven el café. Su intromisión ha estado muy latente en todo el proceso y ellos son los que están marcando esta elección de esta manera.

-¿Nombres, por ejemplo quién sirve café?

-Pues investíguelo, quién sirve café.

-Usted lo está denunciando

-Sí yo lo estoy denunciando.

-¿Sin nombres?

-No tengo nombres, solo sirve café en el tercer piso, así me pasaron el dato.

-¿El diablo Higuera?

La respuesta quedó sin contestar.

Luego dijo: que chistoso que fue la amenaza directa. No queremos que salga a votar este domingo, que es esto, que la gente no salga a votar.

-¿Quién dio el mensaje?

-Las personas que fueron a intimidar a ciertas personas en Culiacán.

-¿Aparte del diputado Adolfo Beltrán a quién más han intimidado?

-A mi equipo, a mi equipo. A la gente que está apoyando a Verónica Montaño son a las personas que intimidaron en la mañana tumbaron puertas, ventanas, se metieron a sus domicilios, intimidaron a sus familiares y los encañonaron.

La otra candidata Roxana Rubio no quiso verter sus opiniones porque "estaba desayunando".













