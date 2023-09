Rompiendo esquemas: ellas son las únicas mujeres empacadoras de camarón en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- En busca de justicia social, 108 mujeres se organizaron para integrar la primera Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera “Empacadoras Artesanales de Mazatlán”, siendo esta agrupación la única en su tipo en el país.

La nueva cooperativa hace historia en la actividad pesquera, pues se trata de un sector donde las agrupaciones están presididas por hombres y los apoyos sólo contemplan a organizaciones con validez legal.

Puedes leer: Empacadoras de Mazatlán reciben apoyo del Bienpesca

La participación de las mujeres en la pesca ha sido históricamente invisibilizada, porque aunque forman parte de esta importante actividad, no están consideradas dentro de ninguna figura con identidad propia.

Para Lizeth Hernández, líder de la cooperativa, la creación de la primera cooperativa de empacadoras en Mazatlán tiene el objetivo de apoyar a las mujeres cuando se quedan desempleadas en las temporadas de veda, buscar apoyos y programas de capacitación.

Comparte que hace tres años empezaron a trabajar con la conformación de la cooperativa y que finalmente lo lograron con un grupo de poco más de 100 personas, en espera de que pronto sumen a las 272 empacadoras que existen en Mazatlán.

"Todo surgió a raíz de querer ingresar al programa del Bienpesca, siempre los apoyos han sido para los pescadores y nosotras no estábamos consideradas en ningún espacio. Empezamos a unirnos porque nunca teníamos algo directo, sino a través de terceros, y de ahí nos agruparnos con un nombre para poder aparecer como empacadoras y no como pescadoras", explicó.

Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera “Empacadoras Artesanales de Mazatlán”, siendo esta agrupación la única en su tipo en el país.Foto: Cortesía | Empacadoras Artesanales

Desde hace dos años lograron entrar al programa del Bienpesca un grupo de 252 empacadoras, sin embargo buscan que sea beneficiada la totalidad, además de obtener despensas que muy poco llegan, la dotación del equipo de trabajo que a ellas les cuesta así como poder acceder a una vivienda digna.

En las plantas de camarón se realizan distintos procesos con el producto, descabezado, pelado y empacado. En esta última fase le dan la terminación al trabajo de los pescadores, pues prácticamente le dan valor al producto al seleccionarlo, clasificarlo y enmarquetar.

Tercera generación

La empacadora de tercera generación considera que este trabajo nadie lo quiere porque es muy pesado, cansado y de poco tiempo de duración. Además, son pocas las mujeres jóvenes que entran a la actividad, la más joven tiene 30 años y la mayor de 82 años de edad. La mitad tiene una edad entre 40 y 50 años y el resto de 50 a 70 años. Es más la gente grande la que está en este trabajo.

Foto: Cortesía | Empacadoras Artesanales

Espera temporada con emoción

Isabel Guzmán, quien tiene 25 años en la actividad, el trabajo que hace es lo mejor para ella, cada que empieza la temporada se emociona, porque es una actividad que disfruta hacer.

Se trata de darle el valor a la charola, la talla, calidad, presentación, para que llegue a su destino en los mejores términos de calidad, peso y que el cliente esté satisfecho.

"El trabajo para mí no es un trabajo, a pesar de que son jornadas de 12 horas paradas, en realidad no lo sentimos, yo disfruto separar el camarón por color, blanco, café, azul y cristal; también lo hacemos por tallas y por calidad, para darle la presentación a la charola y de ahí pasa a otras manos, que es donde se le da el peso y otras la clasificación por medidas", detalló.

Isabel recuerda que aprendió este oficio de su mamá, a los 14 años, le gustó y ahí se quedó. Esa época era de gran bonanza, ya que trabajaban hasta 80 mujeres en una sola sala, pero desde las últimas 10 temporadas apenas si llegan a 30.

"Hace 20 años ganábamos muy bien, yo en los mejores años llegué a ganar 20 mil pesos a la semana por varios meses, ahorita lo que hemos llegado a ganar es 11 mil pesos, cuando mucho, en dos semanas.

Foto: Cortesía | Empacadoras Artesanales

Ganas para sobrevivir

Ana Evelia Ortuño Espino, con 19 años de experiencia, no tiene familiares dentro de alguna congeladora, por coincidencia del destino llegó a trabajar muy jovencita en una área que no conocía y donde se enseñó a procesar el camarón y se quedó.

Indica que aunque este trabajo es un poco difícil, cuando se quiere se enseña rápido, ya que en una semana obtienes el conocimiento.

Este trabajo requiere rapidez. Ella ha llegado a hacer hasta 300 charolas en una jornada de 12 horas.

Local Empacadoras de camarón de Mazatlán quedan a la deriva

“Con eso no te haces rica, porque ganas a destajo y nos pagan a cuatro pesos la charola. Tienes que trabajar rápido, terminas y te echan otra jaba más y luego más. Eso es lo que nos gusta a muchas, estar en movimiento, que no estás parada y te emocionas porque sabes que entre más haces, más ganas, para nosotros no es camarón, es dinero", enfatiza.

La joven mujer se dijo ansiosa por empezar a trabajar, pues prácticamente ya tiene todo el dinero comprometido. Primeramente pagará el préstamo que les hacen en la planta previo al inicio de la temporada y todos los gastos de uniformes, útiles e inscripciones escolares de sus hijas.

Las empacadoras coinciden en que a las mujeres que forman parte del sector pesquero no se les da el valor que debieran, sin embargo tienen la esperanza de que pronto puedan unirse y lograrlo, para seguir haciendo lo que les gusta de una manera digna

En Mazatlán existen 272 mujeres empacadoras que se distribuyen en alrededor de nueve congeladoras que operan en el puerto, pero que cada vez que inicia la veda se quedan desempleadas.

Fecha histórica para Mazatlán

Martín Ochoa López, secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, aseguró que el puerto es el que marca el ejemplo a nivel nacional al tener la primera asociación de mujeres empacadoras del país.

Local Imparten taller de elaboración de piñatas a mujeres empacadoras de camarón

Además, les garantiza el acceso a apoyos estatales y federales que anteriormente sólo estaban asignados para aquellas agrupaciones ya constituidas.

“Yo creo que hoy es un día muy importante porque se conforma la primera asociación o Federación de mujeres empacadoras en el país, más que eso yo creo que es justicia social que se les va a dar a las mujeres que forman parte de la cadena productiva que es la pesca”, comentó.

Durante la primera asamblea de esta sociedad cooperativa realizada a principios de septiembre se eligió por unanimidad como líder a Lizeth Hernández Arreola; como secretaria a María Isabel Guzmán y como Primera Vocal a Ana Evelia Orduño.

En esta primera asamblea de constitución se contó con la presencia de líderes pesqueros, así como personal que conforma la coordinación de pesca del municipio de Mazatlán.