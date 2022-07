Buscarán incluir a empacadoras de camarón en Bienpesca estatal

Mazatlán, Sin.- Debido a la difícil situación que viven las empacadoras de camarón durante la temporada de veda, por la falta de empleo, buscarán incluirlas en el Bienpesca estatal para el próximo año.

El presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura en el Congreso del Estado, Juan Carlos Patrón Rosales, manifestó que al formar parte del círculo productivo de este gremio se buscará la manera de brindarles el apoyo económico y que también sean tomadas en cuenta para el presupuesto del siguiente año.

“Este año no contemplamos el presupuesto, no etiquetamos el empleo temporal, que era donde ellas como trabajadoras de las congeladoras tenían ese beneficio, pero sí vamos a buscar un esquema de apoyo para las empacadoras”, dijo.

Comentó que ya han tenido acercamiento con ellas, pues forman parte del círculo productivo del sector pesquero y están debidamente identificadas como trabajadoras de este.

“El Gobernador Rubén Rocha las ha atendido y la realidad es que vamos a buscar que efectivamente sí aparezcan, por lo menos, en el presupuesto estatal o en los programas de Bienpesca estatal. Ojalá que el presupuesto federal también las considere”, expresó.

Patrón Rosales mencionó que el año pasado lograron incluir en el presupuesto a un grupo de empacadoras de camarón para empleo temporal, por lo que aseguró que sí se les considera para formar parte del programa.

Los beneficiarios del programa Bienpesca reciben de manera directa y sin intermediarios un pago único de 7 mil 200 pesos cada uno, durante la temporada de veda del camarón.

EMPACADORAS

En Mazatlán son alrededor de mil 500 mujeres empacadoras las que trabajan en las plantas congeladoras en las temporadas camaroneras.

En los últimos años, las mujeres trabajadoras viven una difícil situación económica, ya que si los barcos no salen a la pesca, ellas no tienen camarón para procesar, y, por lo tanto, no ganan dinero.