Rocha Moya y AMLO no se han comunicado tras detención de Caro Quintero

Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, dio a conocer que tras la detención del narcotraficante Rafael Caro Quintero el pasado 15 de julio en el municipio de Choix, no ha mantenido comunicación con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Incluso recalcó que el mandatario nacional, no tiene la obligación de hacerlo.

Desde la conferencia de prensa semanera, el gobernador comentó que el estado no tiene información al respecto del operativo realizado en Choix el pasado viernes, pues explicó que todo se trató de operativos del orden federal.

"No se ha comunicado conmigo el presidente, no tiene por qué comunicarse conmigo, la autoridad estatal no tiene información. Son operativos federales, lo solicito la fiscalía, lo operó la Marina, es más, si le preguntan a la Sedena también va a decir que tampoco sabían", dijo.

Rocha Moya Aseveró que tampoco hubo participación de Estados Unidos en el operativo, incluyendo a la Agencia de Control de Drogas DEA.

A pregunta expresa sobre la situación que atraviesa el municipio de Choix en cuanto a seguridad y sobre la posible influencia de Caro Quintero en conductas de violencia en ese sector y narcotráfico, el gobernador mencionó que no se tiene reporte de que Caro Quintero sea un generador de violencia.

Finalmente, dijo, será la fiscalía la encargada de esclarecer lo sucedido.

Rafael Caro Quintero, fue detenido el pasado 15 de julio en la Sierra del municipio de Choix Sinaloa, el narcotraficante, cuenta con una solicitud de extradición a los Estados Unidos, tras acusársele del asesinato y tortura del exagente Enrique Salazar en 1985.