Asegura Rocha Moya que no existe maridaje entre AMLO y el narco

Culiacán, Sin.- Desechó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que exista algún acuerdo entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, o el suyo, con el narcotráfico, tras las críticas por las condiciones en las que se dio la captura de Rafael Caro Quintero en Choix.

El mandatario atribuyó tales cuestionamientos a la oposición, pues afirmó que están acostumbrados a la "hipocresía" de los gobiernos anteriores, quienes no tenían prohibido nombrar algún capo, pero sí realizaban pactos con la delincuencia.

Insistió en que la política de seguridad del Presidente, cómo de su gestión estatal, es un gobierno abierto, donde seguirán saldando las cuentas pendientes que dejaron los conservadores.

"El presidente camina, camina y saluda, puede saludar a mil gentes, sacaron en algún momento que había un delincuente cerca de él y era un médico. Dicen mil cosas, pero mientras sean especulaciones, es eso, no existe ningún maridaje, ni ningún acuerdo entre el gobierno del presidente Andrés Manuel, ni el nuestro con los narcos, eso no es cierto, lo que pasa es que nosotros tenemos otro discurso, un discurso abierto, no esa hipocresía que se tenía antes".

Esa fue la respuesta del mandatario estatal ante los señalamientos que ha desatado la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero, hecho que se ha colocado en el centro de la opinión pública desde el momento en que fue detenido, este viernes, al norte de Sinaloa, Choix.

Entre las críticas se acusa de un posible pacto para la supuesta captura del capo, pues cuestionan la vestimenta y los documentos en mano con los que aparece el narcotraficante al momento de su detención, mismas que han sido cuestionadas por no coincidir con las de coincidir con las de una persona que se encontraba huyendo.