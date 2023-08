Rocha Moya reconoce labor del exsecretario de Seguridad Pública en Sinaloa

Culiacán, Sin.- Quien por siete años estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad en Sinaloa, Cristóbal Castañeda renunció a su cargo, la mañana de este viernes 25 de agosto.

Fue luego de que el exsecretario hiciera pública su renuncia que el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, expresó a través de su cuenta de X, su reconocimiento por la labor que el teniente coronel hizo como titular de la SSP.

También puedes leer: Renuncia Cristóbal Castañeda a la Secretaría de Seguridad de Sinaloa

"Quiero expresar mi reconocimiento al trabajo realizado al frente de la @sspsinaloa1 por el teniente @Mtro_CCastaneda. Ha dejado a las y los sinaloenses testimonio de profesionalismo, rectitud y entrega", dijo el gobernador.

Asimismo, el mandatario estatal señaló que los trabajos en coordinación con la Secretaria de la Defensa Nacional se mantendría como pilar fundamental para mejorar resultados exigidos por los ciudadanos.

Quiero expresar mi reconocimiento al trabajo realizado al frente de la @sspsinaloa1 por el teniente @Mtro_CCastaneda . Ha dejado a las y los sinaloenses testimonio de profesionalismo, rectitud y entrega. La coordinación de esfuerzos con la @SEDENAmx , al mando del general… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) August 25, 2023

"La coordinación de esfuerzos con la @SEDENAmx, al mando del general @Luis_C_Sandoval, se mantiene como pilar fundamental para mejorar los resultados que exige la ciudadanía", puntualizó.

La renuncia

Fue a través de su cuenta de X que el teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo anunció su renuncia esta mañana.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, me voy con el gusto de haber sumado para mejorar la situación de seguridad. Agradezco al gobernador Rubén Rocha por trabajar a su lado. Dejo mis mejores deseos a las y los sinaloenses".

He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, me voy con el gusto de haber sumado para mejorar la situación de seguridad. Agradezco al gobernador Rubén Rocha por trabajar a su lado. Dejo mis mejores deseos a las y los sinaloenses. — Cristóbal Castañeda (@Mtro_CCastaneda) August 25, 2023

Asimismo, se dio a conocer que junto con él se iría el subsecretario de Seguridad, Mayor Carlos Alberto Hernández Leyva, quien es parte del equipo de contacto del ya extitular de la SSP del estado.

Más sobre Castañeda

Cristóbal Castañeda Camarillo llegó a Sinaloa en el año 2017, cuando Quirino Ordaz Coppel, fungía como gobernador de Sinaloa por el PRI.

El extitular estuvo primero como subsecretario de Seguridad y, tras el paso de varios generales en el puesto, ascendió a titular de esta secretaría.

Una vez que Rubén Rocha Moya tomó el poder como gobernador, afirmó que, por acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Castañeda se quedaría con el cargo para darle continuidad a las estrategias de seguridad.