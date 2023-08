Rocha Moya exhorta a padres de familia no pagar cuotas en planteles educativos

Culiacán, Sin.- Tras las denuncias que emiten los padres de familia por el cobro de cuotas escolares en los planteles educativos, el gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, hizo un llamado a los padres de familia a que por ningún motivo paguen alguna cuota “obligatoria” en las escuelas de educación pública.

Esto después de que se dé a pocos días el inicio del nuevo ciclo escolar 2023-2024, y que en los procesos internos de las instituciones, personal educativo ha solicitado recursos económicos con la justificación de que es para la mejora de la infraestructura de la escuela.

El mandatario estatal manifestó que se avanza en el trabajo coordinado con la federación para que todas las aulas estén en óptimas condiciones y los alumnos estén seguros en escuelas dignas.

“Que no paguen nada, ninguna cuota, no tienen que pagar y no deben de pedir cuotas.Es que generalmente así se ha hecho, pero ahora están recibiendo buena parte de “La Escuela es Nuestra”, pero además nosotros estamos atendiendo los problemas que tienen las escuelas”, indicó.

En Sinaloa, los comités de padres de familia han recibido por parte de la delegación de Bienestar, el fondo correspondiente al programa "La escuela es nuestra", para destinarlo en la solución de problemas del plantel.

Finalmente, Rocha Moya reiteró el mensaje a los padres de familia a no pagar las cuotas que les lleguen a cobrar en las escuelas en donde estudian sus hijos.