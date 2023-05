Sociedad no coopera para detener a responsables del crimen de Luis Enrique Ramírez: fiscal

Culiacán, Sin.- A punto de cumplirse un año del asesinato del periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez, la fiscal del estado Sara Bruna Quiñones Estrada argumentó que si no han sido detenidos los dos presuntos responsables, es porque “la sociedad no coopera”.

Entrevistada por medios de comunicación, la funcionaria comentó también que a la sociedad no le interesa apoyar a las autoridades.

“A la sociedad no le interesa, les interesa leer por el morbo quizá, pero no les interesa cooperar con las autoridades, estamos llamando, cuando no podemos las autoridades, y hay que reconocerlos, ser humildes con esto, no hemos podido nosotros detenerlos, les ofrecemos dinero para que aporten algún dato y pues han hecho caso omiso”, apuntó la fiscal.

Quiñones Estrada mencionó que no puede ser que en Pueblos Unidos no conozcan al presunto autor material Jorge Ernesto Galván Gómez, vecino de esta comunidad del sur de Culiacán, ni tampoco en la sindicatura de Eldorado.

Rumbo a El Salado

“Que para El Salado no lo conozcan, que todos saben que son los lugares que por ahí se llevan, pero nadie nos da un dato concreto”, señaló.

Dijo que saben que esta persona no está fuera del país, sino que sigue en Sinaloa, pero nadie ha llamado al número privado de la Fiscalía para dar información y cobrar la recompensa.

Explicó que desde que habilitaron el número y la recompensa, nadie ha hablado intentando ayudar para la localización. Tanto por Jorge Ernesto como por Samuel Rodolfo Vizcarra Velarde se ofrece hasta dos millones de pesos.

Estimó que los pobladores de la región sur del municipio, donde ellos se mueven, tanto no tienen interés en ayudar a las autoridades y también en parte porque los protegen.

Este viernes 5 de mayo se cumple un año del crimen de Luis Enrique Ramírez, fundador del sitio Fuentes Fidedignas y colaborador del diario El Debate, quien tenía más de 40 años de trayectoria en el periodismo.