Retomará la UAS pago de estímulo económico a trabajadores con 25 y 30 años de servicio

Culiacán, Sin.- La Universidad Autónoma de Sinaloa, reactivará el pago del estímulo económico a los trabajadores que cumplan 25 y 30 años de servicio en la institución, anunció el rector Jesús Madueña Molina.

El líder de la casa Rosalina informó que ya se giraron instrucciones para que esta quincena aparezca la recuperación de este estímulo.

“Quiero decirles a los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa que he dado instrucciones al área de Recursos Humanos para que se recupere esta situación y cumplamos con ese compromiso dejar claro que no vamos a violentar nada que esté estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo, he dado instrucciones para que esta quincena aparezca ya la recuperación de ese estímulo”, dijo.

Explicó que esta prestación se logró con la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad en 2008, durante el rectorado Héctor Melesio Cuén Ojeda, y se coordinó con el Sindicato un estímulo para los trabajadores que cumplían 25 y 30 años de antigüedad para evitar su jubilación y así se depositó en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Madueña Molina recordó que para este derecho, se acordó otorgar un estímulo del 20 por ciento del salario a los trabajadores que cumplían 25 años y del 25 por ciento a los que cumplían 30 años de servicio a la institución, y el propósito era que el trabajador no se jubilara.

El Rector señaló que al momento su administración ha estado trabajando de manera coordinada con el Sindicato de la Universidad para abordar la recuperación de los espacios universitarios, además del aspecto académico en la parte que le corresponde a cada sección sindical y sobre todo con el tema del regreso a clases presenciales.

Por su parte el Secretario General del SUNTUAS, Sección Académicos, José Carlos Aceves Tamayo, opinó que como sindicato reconocen la situación económica que viven las universidades públicas en el país, como la UAS y el esfuerzo que hacen para cumplir con las prestaciones de sus trabajadores.









