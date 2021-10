La UAS hará ensayo de regreso a clases presenciales la próxima semana

Culiacán, Sin.-Aunque el regreso a clases presenciales de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) está programado para el 18 de octubre, la próxima semana se realizará un ensayo para volver a esta dinámica con alumnos y maestros.

Jesús Madueña Molina informó que si un estudiante no acepta volver a las aulas, los maestros trabajarán de forma híbrida con quienes deseen continuar en modalidad virtual.

Local Confía UAS que nueva legislatura apoyará con buen presupuesto para 2022

El líder de la casa Rosalina destacó que el 100 por ciento de las unidades van operar de manera presencial, luego de más de un año y medio que se trabajó bajo la modalidad a distancia.

Asimismo comentó que el regreso será dependiendo de la magnitud de la matrícula, es decir, en las escuelas que están en comunidades pequeñas van a recibir al 100 por ciento del alumnado, mientras que en las preparatorias y facultades grandes como medicina, será del 50 por ciento.

En el caso de los estudiantes que no acepten asistir a clases presenciales, indicó que se va a respetar su decisión, por lo que, los docentes van a trabajar en una modalidad hibrida, con las plataformas activas.

Una vez más, reiteró que en los planteles grandes, el aforo será del 50 por ciento, es decir, la mitad del alumnado asistirá lunes y miércoles, el resto los días martes y jueves y el viernes, se atenderá a estudiantes que tienen un rezago educativo.

"Nosotros no estamos improvisando, no estamos dejando nada al azar, todo lo hemos hecho con una metodología, en donde la gente que conoce, que son expertos en esto, tanto en salud, como en educación, lo hemos hecho para no dejar nada al azar, porque esto es cuidar vidas", subrayó.

Foto: Cortesía | UAS

El Rector de la UAS, aseguró que las escuelas cuentan con la infraestructura suficiente para cumplir con las clases presenciales y los protocolos sanitarios que ha emitido la Secretaría de Salud.

En caso de que se detecte un contagio de coronavirus, precisó que se aislará al paciente y a las personas que tuvo contacto, además de que se implementará un cerco sanitario.

















Lee más aquí:

Local En dos meses podría la UAS revalorar volver a clases presenciales: Rector

Local Inicia la UAS ciclo escolar 2021-2022 en formato mixto