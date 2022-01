Requiere Mazatlán al menos 15 nuevos camiones recolectores de basura

Mazatlán, Sin.- En Mazatlán se requieren por lo menos 15 nuevos camiones recolectores de basura para que se preste un mejor servicio en la ciudad, consideró la secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento (Stasam), Laura Elena Tirado Aguilar.

Reconoció que los recolectores de basura le han expresado el temor de trabajar en unidades que ya cumplieron su periodo de vida útil.

Local Una vida forjada entre hilos y telas

“Por ejemplo, si tienen un carro recolector, usted sabe que esos carros no se paran, son de 24 horas, se pararán una hora cuando hacen el enlace de turno, tanto el diurno como el nocturno, son 24 horas, ¿qué debe de haber para que ese carro siga funcionando? Que no le falte el aceite, que no le mal funcionen los frenos y que los caminos del basurón estén en buenas condiciones…”, explicó la líder sindical.

Tirado Aguilar dijo también que cuando el personal sindicalizado de campo requiere el equipo para llevar a cabo su trabajo, se hace la requisición al Ayuntamiento, como escobas, escaleras, entre otros.

Y en cuanto al material que requiere el trabajador para prestar el servicio, ya sabe que al salir de su casa debe de portar el cubrebocas, traer gel antibacterial para prevenir contagios Covid-19, sobre todo cuando anden en la calle.

En cuestión de herramientas y equipo de trabajo, dependerá del área, y puso de ejemplo que si requieren escobas, se solicitan, así como palas, carretillas o mangueras en el caso de Parques y Jardines.

“Estamos haciendo sinergia para que cuando el trabajador nos dice, sabe qué, está faltando esto, inmediatamente nos ponemos en contacto con las personas o los funcionarios que les compete para que autoricen lo que se ocupa para que esa unidad no queda embancada o que se les dé el servicio para que saquen adelante la recolección de basura”, manifestó.

Actualmente en Mazatlán se generan 600 toneladas de basura por día.

Son 43 unidades las que dispone Servicios Públicos para la recolección, de las cuales 30 ya cumplieron con su periodo de vida útil.













Lee má aquí:

Local Remodelarán avenidas Carlos Canseco y Santa Rosa; costará 450 mdp

Local Mayoría de mazatlecos sí portan bien su cubrebocas