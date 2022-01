Mayoría de mazatlecos sí portan bien su cubrebocas

Mazatlán, Sin.-De cada 10 personas, 9 traen cubrebocas y una no, o lo trae mal puesto, informó el coordinador municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastélum.

Destacó que eso se puede visualizar en los grandes espacios, donde 9 de cada 10 personas portan su cubrebocas, porque ya están tomando conciencia de los riesgos.

Local Disponibilidad de camas covid en el estado bajó al 88%

Indicó que el resto no es que no sepa cómo usar el cubrebocas, sino que lo trae mal puesto o forma no adecuada.

“Sobre todo no cubriendo boca y nariz como debe de ser”, lamentó el funcionario municipal.

Ruiz Gastélum dijo que por el momento no tienen contemplado entregar cubrebocas en puntos de reunión, pero no descartó que en los fines de semana, cuando haya más afluencia de personas en las zonas de interés, sí se llegue a hacerlo, lo cual dependerá de la dotación que puedan recibir.

Destacó que están abocados a implementar todas las medidas preventivas para evitar los riesgos de contagios en la ciudad.

El funcionario municipal, recalcó que los aforos son del 60 por ciento para cualquier actividad, ya sea recreativa, entretenimiento o deportiva.

















