Reparan avenidas afectadas por las lluvias

Mazatlán, Sin.- Entre 15 y 20 mil pesos se invierten a la semana en los trabajos de reparación de avenidas y calles de Mazatlán, tan solo en la aplicación de cemento asfáltico, tras culminarse la temporada fuerte de lluvias, informó el director de Obras Públicas municipales, Juan de Dios Garay Velázquez.

Dijo que los trabajos de reparación se intensificarán en lo que restan del año para dejar las avenidas y calles en las mejores condiciones posibles.

Actualmente se aplican entre 8 y 15 metros cúbicos de cemento asfáltico por semana en los trabajos de bacheo, y se planea incrementarlos hasta en 20 metros cúbicos.

Las cuadrillas de bacheo, agregó, realizan un trabajo permanente en calles y avenidas de Mazatlán, ante los daños que generaron las lluvias.

“El programa de bacheo es permanente y va a ser más consistente, se dará más tiempo para que lo hagan, ya que ya no tenemos el peligro número uno de los pavimentos que se llama lluvia, nos quitó esta preocupación, pero no quiere decir que ya no vaya a haber lluvias, pero las de noviembre, diciembre, enero y febrero, son muy ligeras, no sé si este año vaya a haber esta condición y se nos recrudezca el problema del efecto de la lluvia en los pavimentos”, expresó.

Indicó que por lo pronto se seguirá con las acciones de reparación para dejar las avenidas y calles en las mejores condiciones posibles.

Reconoció que los efectos de las lluvias en los pavimentos fueron muy fuertes en algunas avenidas de la ciudad, y por esto se intensificarán las tareas que realizan las brigadas de bacheo.

“Por lo pronto, la visión que tenemos hacia adelante es reparar los daños fuertes en avenidas y calles, que se causan por la lluvia, y tenemos la oportunidad de que la reparación sea más permanente, estamos con esa idea”, apuntó.

Por otra parte, comentó que también se seguirá dando limpieza a los canales pluviales de la ciudad con personal de Obras Públicas asignado para esa tarea.

Aclaró que las lluvias de invierno no representan riesgo de inundación, ya que no son fuertes, sino ligeras y continuas, esto permite que el drenaje pluvial fluja y no haya taponamientos, y menos cuando los canales están limpios.

“Si hay lluvias de noviembre a febrero, no son lluvias problemáticas porque no superan la capacidad de los canales, no como las lluvias fuertes en corto tiempo, cuando son durante el día, los canales son capaces de desfogar las aguas de lluvias, así que vamos a seguir limpiando los canales para evitar cualquier detalle”, indicó.





