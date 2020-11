Se olvidan los protocolos sanitarios en comercios

Mazatlán, Sin.- Los operativos de inspección y vigilancia para el cumplimiento de los protocolos sanitarios en comercios son muy estrictos, no se descuidan y no se baja la guardia al respecto, aseguran las autoridades correspondientes.

Sin embargo, parece que al descender el municipio en el semáforo epidemiológico , pasando del color rojo al azul, esto se interpreta como un "relajamiento" en el seguimiento de las medidas sanitarias .

Anteriormente, cuando se dio la reapertura económica, la condición fue cumplir con los protocolos establecidos; muchos comercios dispusieron de personal a las entradas para garantizar que sus clientes ingresaran con cubrebocas, para tomarles la temperatura, sanitizarles el calzado, aplicar gel antibacterial, hacer la indicación de no ingresar en grupos y evitar las aglomeraciones.

Algunos señalaron en el piso la distancia a la que debían de estar, en caso de hacer fila o esperar turno. Otros crearon un circuito de entrada y de salida para controlar los accesos y el número de personas al interior.

A casi ocho meses de subsistir a la pandemia del Covid-19, realizando un recorrido por los comercios de la zona Centro, se pudo observar cómo en algunos establecimientos se han olvidado de llevar, como debería de ser, las medidas preventivas.

Los tapetes sanitizantes están secos, los circuitos de entrada y salida dejaron de funcionar, algunos dejaron de tomar la temperatura y la aplicación de gel antibacterial se ha vuelto algo "opcional".

En muchos comercios, los tapetes sanitizantes están secos.

Muchos comerciantes han señalado que los protocolos han influido de cierta manera en sus ventas, pues muchos clientes no quieren pasar por los filtros sanitarios y prefieren ir a otro lugar, donde no les digan nada. Dicen que el cumplimiento de los protocolos no depende sólo de ellos, también de los clientes.

" Yo veo que sí hay un relajamiento en las medidas, no sólo en los comercios, sino en todos los lugares en general. Nosotros, a nuestros clientes, les hacemos las recomendaciones y algunos hasta se molestan o prefieren no entrar, porque no quieren usar cubrebocas o quieren entrar acompañados con alguien sin cubreboca ", comentó la empleada de una zapatería.

" Nosotros, como comerciantes, no podemos obligar a los ciudadanos a que cumplan con las medidas, aquí adentro hacemos lo que está en nuestras manos, pero allá afuera no podemos hacer nada" , Dijo Cindy, trabajadora en un centro de canje de uniformes escolares .

"No se puede estar todo el día en la puerta del negocio para decirle a las personas lo que tienen que hacer, se supone que ya conocen los protocolos, hay desplegados con las medidas por todas partes, se les pone el gel antibacterial a la vista para que ellos mismos se lo apliquen, pero muchos no quieren entender todavía o piensan que esto del Covid-19 ya pasó " , expresó Paola, encargada en una distribuidora de cosméticos.









