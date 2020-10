Por ciclovía, cae 50% la venta de mariscos en playa Norte

Mazatlán, Sin. - Caídas en ventas de hasta el 50% registran vendedores de pescado y mariscos de Playa Norte desde que se "pintó" la ciclovía contigua al malecón y es que, a pesar de que aún no funciona como tal y lleva muy poco avance en su ampliación, ya no está permitido estacionar vehículos; elementos de la Policía Turística realizan recorridos por la zona costera haciendo llamados de atención y en el peor de los casos aplicando multas a los conductores.

"Las ventas han estado bien flojas, no nos dejan trabajar bien, es fin de semana y no hay nada", comentó María del Rosario, presidenta de los vendes de pescado en Playa Norte.

Llegan desde las 5:00 de la mañana y se van a la 1:00 de la tarde vendiendo la mitad de su producto si bien les va.

"Andamos a un 50%, mire, tenemos las mesas llenas, pero aquí nos estamos hasta la una porque lo que caiga es bueno, los precios siguen igual la curvina está en 80 pesos, la mojarrita en 70, también el constantino, pero la gente ya no viene a comprar porque no los dejan estacionarse", agregó.

Genaro, pescador artesanal, señala que la gente ya no acude a comprar el producto fresco cada mañana como antes, menciona que los clientes, a falta de estacionamiento y por evitarse una infracción, prefieren irse al embarcadero, a los mercados o a otros establecimientos a realizar el consumo.





Ceviches, pescado frito y almejas vende Alan, su clientela es principalmente el turismo, sin embargo, dice que han dejado de asistir porque no hay lugar para estacionarse y comer tranquilamente a la orilla del mar.

"Las ventas han estado regulares, bajó un 50% con la ciclovía, la gente llegaba se estacionaban y comía y pues ahorita ya no, el turismo no viene porque no hay donde pararse", dijo.

Los comerciantes de la zona se manifiestan en total desacuerdo contra la ciclovía, afirman que las autoridades nunca tuvieron acercamiento con ellos para informarles de la nueva vialidad; aún mantienen las esperanzas de que el presidente se retracte y no continúe con el proyecto, cundo menos piden que les den tolerancia algunos minutos para que sus clientes puedan estacionarse mientras realizan sus compras.

