Reitera INE llamado a votar como una muestra de rechazo a la violencia

Culiacán, Sin.- A menos de tres horas de que finalicen las votaciones y ante los hechos violentos que pretenden inhibir la participación ciudadana, el Consejero Presidente del INE, Jorge Luis Ruelas Miranda, reiteró el llamado a la ciudadanía a emitir su voto como una muestra de rechazo a la violencia.

"Tienes tres horas para cumplir con este deber cívico, tienes tres horas para decir que repruebas la violencia confirmada o los rumores que tienen, al final del día el mismo propósito, votar es la máxima expresión de la protesta, votar es la máxima expresión de la aprobación", declaró.

Ruelas Miranda, comentó que en estos comicios se están viendo acciones que intentan incidir en la intensión de las personas de acudir a las urnas, con reportes de incidentes que han podido corroborar y otros más que no se han acreditado.

"Es evidente que hay personas que buscan inhibir la participación de la ciudadanía, no sabemos de dónde vienen y no sabemos quiénes son, pero no podemos permitir que nos roben el derecho a decidir quién nos va a representar en los siguientes años", subrayó.

El Consejero Presidente del INE en Sinaloa, agradeció a las representaciones partidistas que están presentando las denuncias ante las autoridades encargadas de la seguridad de la ciudadanía, que incluye a las candidatas y los candidatos, a sus representaciones en los consejos y en las casillas.

Precisó que, en ocasiones como esta, el voto deja de ser sólo un derecho, y se convierte en una obligación.

"Sinaloenses, hay casi 100 mil personas trabajando para recibir tu voto, la mayoría son tus vecinos que contarán tu voto, no los dejes solos, ellos necesitan que les respaldes acudiendo a votar", finalizó.

















