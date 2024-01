Regresan 100 mil alumnos a clases en Mazatlán, Concordia y San Ignacio

Mazatlán, Sin. -Alrededor de 100 mil alumnos de nivel básico regresaron este lunes a clases en los municipios de Mazatlán, Concordia y San Ignacio, reportó el jefe de Servicios Regionales de la Sepyc.

Juan José Rendón Gómez mencionó que hasta el momento no se tiene reporte alguno de planteles que hayan sido vandalizados, tampoco de escuelas que hayan retrasado el inicio de clases a causa del descenso de temperaturas.

También puedes leer: Rehabilitación de escuelas será integrada en declaratoria de emergencia: Sepyc

"En este momento no tengo ningún reporte, ninguna escuela vandalizada. No tenemos reporte de una escuela que no tenga condiciones para no tener clases para no iniciar. Este ciclo escolar regresan en promedio 100 mil alumnos de 746 escuelas, de los tres niveles de los tres municipios”, mencionó.

Recomendación

Rendón Gómez hizo el llamado a los padres de familia para que manden a sus hijos abrigados y en caso de presentar problemas respiratorios lo mejor es no acudir al plantel y quedarse en casa.

La recomendación es a protegerse ante el descenso de temperaturas. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Asimismo, añadió que las niñas que deseen no portar la falta y acudir al plantel en pantalón o pants están en derecho y no se les debe condicionar el acceso a clases por esa cuestión.