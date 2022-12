Regresa Rocha Moya a sus actividades presenciales tras dar negativo a Covid-19

Culiacán, Sin.- El Gobernador del Estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, regresó a sus actividades de manera presencial este viernes, después de dar positivo a Covid-19 el pasado domingo y anunciarlo en sus redes sociales.

El pasado jueves el mandatario estatal dijo que ya se había hecho una prueba Covid-19 y habría salido negativa por sus redes sociales.

Rocha Moya acudió a las instalaciones del Colegio de Sinaloa a la entrega del premio Estatal en materia de Derechos Humanos, dónde en entrevista con los medios de comunicación compartió cuáles fueron los síntomas que presentó de la enfermedad.

"Se me apagó la voz, tuve tos y dolor de cuerpo, nunca tuve temperatura, nunca bajo mi oxigenación, no se me altero la glucosa ni la presión, solamente en los análisis me salió hinchazón de la sangre, eso no lo conocía, tiene que ver con la necesidad de tomar anticoagulante", dijo.

Cabe recordar que fue la pasada tarde noche del domingo cuándo el funcionario estatal, anunció por sus redes sociales que era positivo a coronavirus lo que le impedía asistir de manera presencial a sus actividades.

Así mismo dijo que tras salir negativo de coronavirus se reintegró de manera oportuna a sus actividades este viernes al asistir a dicha premiación.