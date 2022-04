Regidores sublevados causan daño al Ayuntamiento

Mazatlán, Sin.- Los primeros 23 días de noviembre del 2021 representaron para Mazatlán no solo la segunda etapa como presidente municipal de Luis Guillermo Benítez Torres, sino también una crisis política ocasionada por no haberse definido en el Cabildo a los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería y Oficialía Mayor, tras un conflicto de intereses entre el Químico” y los regidores.

Durante este tiempo no se pudieron oficializar diversos asuntos prioritarios, además de que no se pudo participar en el programa del Buen Fin con descuentos en el pago del predial porque no existía la autoridad que diera “luz verde” a este tipo de cuestiones, lo cual lo resintieron las finanzas del municipio.

Lo más grave es que estos 23 días de inestabilidad en el Ayuntamiento ocasionaron que la Auditoría Superior del Estado (ASE) no reconociera la sustentación a las observaciones a la cuenta pública del año 2020 que fueron realizadas por el gobierno municipal en tiempo y forma, porque no iban firmadas ni por el Secretario del Ayuntamiento o la Oficial Mayor, sino por el Tesorero suplente, lo que ocasionó que se mantenga “boletinado” al municipio.

El tesorero municipal, Javier Alarcón Lizárraga, aseguró que todas las observaciones hechas por la ASE las tenían para contestarlas en su momento, pero que toda esa documentación debía estar certificada por el Secretario del Ayuntamiento o por la Oficial Mayor.

“Lo que sucedió es que en esos primeros 23 días del mes de noviembre no había ni Secretario ni Oficial Mayor, ni Tesorero, entonces nosotros, precisamente previendo eso, Javier Enríquez Bastidas fungía como Tesorero provisional, que lo marca así la ley, que el Director de Ingresos pasa a tener esa función, él hizo la petición a la ASE, de una prórroga por la situación de que no había funcionarios de primer nivel. Entonces, la ASE nos contesta que no, que teníamos que entregar la información, ellos nos contestan el día 18 de noviembre, pero hasta el 23 de noviembre hubo gobierno”, explicó.

El Tesorero municipal dijo que las observaciones que les hizo la ASE, que estaban en un 90 por ciento solventadas, no las recibieron, por eso Mazatlán es actualmente el municipio que más observaciones tiene.

“Esto es lo que generó todo ese relajo de los famosos regidores ausentes, es parte de eso. Lo que procedió es que luego llevamos las observaciones, ya lo hicimos, pero en su momento que no las pudimos presentar nos marcó como un municipio incumplido, por eso Mazatlán apareció con 80 observaciones, siendo que pudieron haber sido 15 o 20”.

Aseguró que ya tienen el 100 por ciento de todas las observaciones solventadas y que se mandaron a la ASE, pero falta que pase el periodo en que las valoren.

“Ya ellos dirán que de las 100 observaciones, 80 fueron contestadas y de estas, algunas están en duda, y pedirán que se les aclaren, hasta que la Auditoría Superior del Estado quede satisfecha. Actualmente en eso estamos con la ASE, en solventar todas las observaciones”.

EXHIBEN LOS DESÓRDENES ADMINISTRATIVOS

El Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 del mes de marzo, la Auditoría Superior del Estado (ASE) exhibió a municipios endeudados y sin capacidad para afrontar sus pasivos, que privilegiaron la adjudicación de obras, entregaron sobresueldos, desviaron recursos para fines distintos a los etiquetados, realizaron pagos de volúmenes de obra injustificados, en exceso y no ejecutados y mostraron un inadecuado manejo de las finanzas, entre otras irregularidades.

Ante las anomalías, la ASE emitió para los 18 municipios 925 observaciones y 1 mil 139 recomendaciones y acciones promovidas por un monto de 142 millones 246 mil 891 pesos.

Culiacán fue el municipio que registró el mayor monto de observaciones por un total de 40.5 millones, seguido de Mazatlán con 34 millones, Guasave con 23.2 millones, Mocorito con 11.8 millones y Rosario con 5.2 millones.

En el informe, la ASE encontró que 15 de los 18 municipios presentaron al cierre de 2020 pasivos sin fuente de pago, es decir que las deudas adquiridas por los municipios son mayores que los recursos disponibles para pagarlas, por lo que se emitieron observaciones.

En seis municipios, Culiacán, Mazatlán, Escuinapa, Navolato, Choix, y Angostura, los pasivos sin fuente de pago en el concepto de Activo Circulante No Etiquetado se incrementaron entre 23 y 746 por ciento entre 2019 y 2020.

En Mazatlán se registró el mayor incremento en dicho concepto, ya que al 31 de diciembre de 2019 el monto de pasivos sin fuente de pago ascendía a 19 millones, y al cierre de 2020 superó los 160 millones, lo que representa un incremento de 746 por ciento.

La ASE detalló que en Mazatlán los pasivos a corto plazo registrados en la clasificación circulante en 2020 sumaron 307 millones, pero el municipio solo contaba con una disponibilidad financiera para pagarlos por el orden de los 134 millones. Es decir que la Comuna mazatleca carecía de recursos para pagar más de 160 millones, catalogados como pasivos sin fuente de pago.

En los pasivos a corto plazo se incluyen servicios personales, pago a proveedores, pago a contratistas por obras públicas, retenciones y contribuciones, documentos por pagar y el porcentaje que corresponde a la deuda pública interna.