Cronología: Azteca Lighting y sus contratos con el Ayuntamiento de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- El miércoles 22 de mayo trascendió la detención del empresario Alonso Puerto Sánchez, dueño de la empresa Azteca Lighting, proveedor de luminarias del Ayuntamiento de Mazatlán durante la administración de Luis Guillermo Benítez Torres, acusado de fraude genérico relacionado con la venta de lámparas.

El empresario es acusado de hacerse valer del engaño o haberse aprovechado para obtener un lucro de manera indebida, pues la Fiscalía apunta que el expediente, para justificar la excepción de la licitación pública, fue simulado para beneficiar a Puerto Sánchez y que el empresario, incluso fue quién elaboró el contrato y lo llevó al Ayuntamiento para levantar firmas.

Se trata del convenio a través del cual el municipio compró 2,139 luminarias por un monto de 400.8 millones de pesos, misma adquisición que llevó a renunciar a su cargo de alcalde a "El químico" y por el que fue vinculado a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública.

Sin embargo, este no es el único contrato que la empresa de iluminación ha firmado con la comuna, aunque sí el de mayor cuantía; al menos en la administración de Benítez Torres, Puerto Sánchez ya había sido beneficiado con cinco contratos que ascienden a un valor de 144 millones 361 mil 297.91 pesos.

La empresa empezó a ganar contratos con el Ayuntamiento luego de que en el 2020 "donara" el sistema de iluminación del monumento Alegoría Marina, mejor conocido como "monos bichis".

Ese año también donó el monumento "la perla", figura de acero inoxidable que fue colocada en la glorieta de Valentinos.

Contratos

En el 2020 se adquirieron 118 luminarias para la avenida Rafael Buelna por 21 millones 993 mil 389.51 pesos.

En el 2021 se adquirieron 82 luminarias para la avenida Camarón-Sábalo por 14 millones 486 mil 040.56 pesos.

En el 2021 se adquirieron 281 luminarias donde se gastaron 49 millones 724 mil pesos.

Ese mismo año se firmó otro contrato de 130 luminarias para las avenidas La Marina y Sábalo Cerritos por 23 millones 186 mil 867.84 pesos.

También en el 2021 se firmó un contrato de 198 luminarias por 34 millones 971 mil pesos.

Cronología

Fue el 2 marzo del 2022 cuando el Ayuntamiento de Mazatlán y esta empresa celebraron un contrato para la adquisición de 2,139 luminarias por un total de 400 millones 854,204.50 pesos, es decir, el costo unitario de las lámparas era de 187 mil 402.62 pesos.

Lo polémico de este contrato, además del exorbitante precio de las lámparas, es que se adjudicó de manera directa y no por medio de una licitación pública como marca la ley al tratarse de dicha cantidad, además se comprometieron las finanzas del municipio en los próximos tres años posteriores, ya que era un contrato en la modalidad plurianual.

Este convenio establecía que la comuna debía dar, a modo de anticipo, la cantidad de 120 millones 259 mil 261.34 pesos en dos exhibiciones; la primera se hizo en el mes de abril por la cantidad de 60 millones 129 mil 630.67 pesos y la segunda era con fecha límite al mes de septiembre de ese año.

En el mes de mayo el Comité de Adquisiciones compareció ante los regidores para explicar el porqué se había firmado este contrato. Argumentaron que en la ciudad existía una necesidad de lámparas que debía ser cubierta, aunque estas luminarias se iban a instalar solamente en 24 avenidas y se justificó la adjudicación directa diciendo que se trataba de un fabricante y único distribuidor autorizado.

La organización civil Observatorio Ciudadano y regidores de la fracción pasista, ya habían interpuesto una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado por posibles irregularidades en la compra de las lámparas; en total la ASE recibió ocho denuncias por adquisiciones y adjudicaciones directas del Gobierno de Mazatlán.

Tras meses de haber defendido el contrato y "con el agua hasta el cuello", el 12 de septiembre el exalcalde anunciaba la cancelación de dicho contrato, la razón supuesto incumplimiento por parte de la empresa de iluminación y con ello se buscaba recuperar también los 60 millones de pesos que ya se habían dado como anticipo.

Días después trascendió que Azteca Lighting demandaría al municipio por violar burdamente este contrato millonario, rescindiéndolo.

Desde entonces este caso se llevó a los tribunales, entre amparos de ambas partes, proceso en el que actualmente el Ayuntamiento asegura que ya ha ganado dos instancias judiciales para regresar a las arcas municipales dicha cantidad.

Renuncia ilegal

Luego de que la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa presentara cargos contra el alcalde de Mazatlán por daño patrimonial estimado en 60 millones de pesos ante la Fiscalía General del Estado, el 25 de octubre Luis Guillermo Benítez Torres renunció, de manera ilegal, a la presidencia municipal.

Argumentó que así le convenían a sus intereses personales, luego agregó que aceptaba la invitación de Rubén Rocha Moya para sumarse a su gabinete como secretario de Turismo, cargo que ostentó hasta el 7 de febrero del 2023, luego de que la Fiscalía solicitara su desafuero y así poder ejercitar la acción penal en su contra.

Los involucrados

Desde que se dio a conocer el polémico contrato Edgar González Zatarain, hoy alcalde sustituto de Mazatlán y quién en ese momento era Secretario del Ayuntamiento aseguraba que él no había firmado dicho contrato al no haber asistido incluso a la sesión del Comité de Adquisiciones y si bien es cierto que su firma no aparece en el acta de la sesión su firma sí aparecía plasmada en el contrato celebrado el mismo dos de marzo solo unas horas después.

Fue hasta el 27 de octubre del 2022, cuando fue precisamente elegido del Congreso del Estado como alcalde sustituto, cuando declaró públicamente que su firma había sido falsificada y que ya había una denuncia al respecto.

Lo que no cuadra es que si el contrato lleva una firma falsa era un documento inválido y con una denuncia de por medio, no obstante, este se firmó en el mes de marzo y el primer anticipo se dio un mes después, es decir, González Zatarain no dijo nada en ese lapso, dejó que el asunto trascendiera.

Este polémico caso dejó ver las irregularidades en las que incurría el Comité, al no sesionar para aprobar las adquisiciones de bienes, servicios o arrendamientos y solo levantar firmas de los integrantes.

Los vinculan a proceso

El 22 de agosto del 2023 "el químico" Benítez Torres fue vinculado a proceso junto a su Comité de Adquisiciones por un presunto delito al adquirir irregularmente luminarias a esta empresa; junto con el exalcalde fueron vinculados la ex oficial mayor Nayla Velarde Narváez; José David Ibarra Olmeda, exdirector de Servicios Públicos; Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, exdirector de Obras Públicas y él también regidor, Bernardo Eduardo Alcaraz Conde.

No obstante, apenas el 4 de abril pasado Velarde Narváez y Alcaraz Conde obtuvieron una suspensión del proceso en su contra, al igual que sus medidas cautelares, luego de que la Fiscalía presentara un "criterio de oportunidad" al mencionar que ambos funcionarios habían rendido una declaración firmada por escrito en la que detallaban que el exalcalde es el que había tenido la iniciativa de la compra y los había obligado a su adquisición.

Ante esta situación el juez de control decidió retirarle los cargos imputados siempre y cuando fueran testigos en el juicio de esta causa, es decir, testificaran en contra "el químico".

Acusa traición

A más de un año de haber renunciado a la presidencia municipal Luis Guillermo reapareció en el contexto político para participar como aspirante a la diputación local por el Distrito 22 por el Partido del Trabajo.

Ante los medios de comunicación ha asegurado que fue traicionado por su ex oficial mayor y por el propio Edgar González Zatarain, al afirmar que sí firmó el contrato.