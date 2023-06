Rector califica de vergonzoso uso de instituciones para persecución política

Culiacán, Sin.- Luego de que se hiciera públicas las supuestas compras irregulares, las denuncias y la calificación de corrupto que le han dado a Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), estableció que esos recursos de los que hablan corresponden a los años 2019 y 2020.

En ese sentido, dio a conocer que en ese entonces él no estaba al frente de la universidad, pero que perversamente vierten estos temas en un medio de comunicación y usando a las instituciones del gobierno estatal para perseguirlo políticamente, puesto que no se ha cedido en el tema de la autonomía universitaria.

“Yo era secretario de la Institución, no era ni del Comité de Compras ni rector, que no quiera seguir enlodando el señor gobernador (Rubén Rocha Moya) el nombre de Jesús Madueña Molina con esos elementos que han aparecido en el periódico Noroeste y que la UIPES está investigando y que no me corresponden a mí, porque yo tomé protesta el 8 de junio de 2021”, subrayó el rector desde la cabina principal de RadioUAS.

Consideró vergonzoso que el gobernador esté utilizando las instituciones estatales para atacar a quien consideran un adversario político. Aseguró que es falso lo que filtran en los medios, es sólo una amenaza para que se doblegue.

“Estoy consciente de esa situación y lo he comentado: nosotros no vamos a ceder ni un milímetro en la defensa de la Autonomía Universitaria, así tengamos que padecer lo que tengamos que padecer; confío en la comunidad universitaria, confío en los maestros, investigadores, trabajadores, los estudiantes, jubilados en esa masa de universitarios que sé muy bien que no te van a dejar solo nunca”, manifestó.

Agregó que la UAS está lista para continuar con la defensa jurídica, “está de pie y va a defender hasta el último momento. La autonomía universitaria y, como rector, mantendrá sus principios e ideas con honestidad”.

Añadió que se ha evitado salir a las calles para no afectar las clases, pero de ser necesario se haría, y recurrirá a instancias nacionales e internacionales para que se conozca en todo el mundo la persecución política que sufre actualmente la UAS.

Finalmente, pidió a los universitarios resistir los embates y estar unidos, porque la justicia federal está dando la razón a los universitarios y no se dará un paso atrás “tope lo que tope”.