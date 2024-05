Por altas temperaturas repunta la venta de agua en purificadoras de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La ola de calor en Mazatlán ha disparado la demanda de agua en las purificadoras, con un incremento en las ventas del 40 por ciento.

Este aumento se refleja principalmente en el servicio a domicilio, informaron los dueños de estos comercios.

"Es por la calor el motivo por el que muchas personas ya comienzan a procurar el agua, es que antes les duraba el garrafón hasta cuatro días, y ahora si les va bien dura uno o dos días, el calor ha sido la clave del incremento, más o menos un 40 por ciento es lo que ha incrementado la demanda", mencionó Rubén, quien cuenta con una planta purificadora en la Avenida Emilio Barragán.

Carlos Miguel Ruelas, otro comerciante de agua purificada en la Avenida Gutiérrez Nájera, mencionó que el aumento con ellos ha sido del 35 al 40 por ciento, siendo los garrafones para rellenar lo que más venden."Nos compran más los garrafones grandes, los rellenan y listo, vámonos, es lo que más nos solicitan, un 35 o 40 por ciento a lo mucho", mencionó Carlos.

La comodidad de recibir el agua en casa ha sido un factor determinante para este incremento, ya que muchas personas prefieren evitar las altas temperaturas y optan por el servicio que ofrecen los vendedores de agua a domicilio.

"El calor está muy fuerte y mucha gente no quiere salir a buscar el agua, prefieren que se las llevemos a sus casas. Eso ha hecho que nuestras ventas aumenten considerablemente, tan solo por el calor no vienen y esperan el triciclo o la camioneta, pero mucha gente procura no venir, porque si son pesados y van a pie, pues si les da flojera y más con el calorón", mencionó Rubén.

El costo de un garrafón de agua nuevo oscila entre 70 y 80 pesos, según el establecimiento.El rellenado de garrafones en las plantas purificadoras cuesta entre 12 y 18 pesos, mientras que el servicio a domicilio eleva el precio a 20 ó 22 pesos.