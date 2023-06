No hemos bajado la guardia: fiscal sobre 12 denuncias contra la UAS

Culiacán, Sin.- Un poco de paciencia y que confíen en el proceso penal es lo que pidió la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñones Estrada, por el caso de las 12 denuncias penales presentadas contra autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Quiñones Estrada señaló que son dos denuncias ciudadanas presentadas contra autoridades de la universidad por presunta malversación y 10 denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, mismas que están en proceso de integración de la carpeta de investigación.

“Yo si quisiera que nos tuvieran un poco de paciencia porque el trabajo es muy intenso, es muy minucioso porque se trata de números, hay información que solicitamos al Sates que no depende ya de nosotros. Es por eso que a veces nos tardamos o hacemos que crean que ya no estamos trabajando, pero no, la guardia no la hemos bajado, estamos trabajando intensamente en esas carpetas”, expresó la Fiscal General.

Declaró que es un trabajo casi maratónico al integrar más de 10 carpetas de investigación, las cuales están compuestas por más de mil facturas, por lo que es necesario revisar a detalle cada documento.

Señaló que buscarán judicializar cada una de las carpetas, sin embargo, esto dependerá del trabajo de integración que realice la Fiscalía, por lo que en este momento se abstuvo de compartir los nombres de los acusados en las denuncias.

“No puedo decir los nombres porque sería vulnerar sus derechos porque todavía no sabemos, puede estar dirigida a una persona pero si de los hechos nosotros advertimos que no se da la responsabilidad pues ya estaríamos violando sus derechos diciendo desde antes que ya estaba como indiciado”, sostuvo.

Esta mañana el Gobernador Rubén Rocha Moya informó que en los próximos días se judicializarán las carpetas de investigación en contra de las autoridades de la Universidad, sin embargo, estas se presentarán conforme avance la integración de cada carpeta, aclaró Sara Bruna Quiñones.

“Él (gobernador) dijo que próximamente, no dijo qué día, estamos trabajando en eso. Es muchísimo el trabajo que tenemos que hacer, nuestra intención es judicializar todo, eso no quiere decir que se vaya a judicializar el mismo día las carpetas, va a ser conforme las vayamos integrando y de acuerdo a la naturaleza de los hechos se van a ir judicializando”, concluyó.