Recorte de programa podría incentivar deserción escolar

Culiacán, Sin. - La falta de tecnología para la escuela y la posibilidad de que muchos menores se queden sin cursar la primaria, ha sido una realidad desde antes de la pandemia en la colonia Bicentenario.

La colonia que comenzó como invasión, tiene ya 10 años en la lucha de convertirse en un asentamiento digno, con todos los servicios básicos.

Ahora el tema que preocupa a las madres de familia, es el de la educación. En esta zona, de más de 200 familias, madres solteras que trabajan como pepenadoras, no tienen tiempo para estar acompañando a sus hijos en el estudio en casa.

Vivimos al día, o pagamos el internet o compramos para comer. Aquí en la tienda todo está caro, tienen el precio del huevo, chorizo y demás; en la boca, porque lo cambian cada día.

Los cuadernillos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) que les habían hecho llegar, ya los acabaron los menores y no todos tienen acceso a WhatsApp para continuar en contacto con las maestras de la única primaria a la que algunos menores han tenido el privilegio de entrar.

“Nos dicen que la escuela, para cuando vuelvan a clases presenciales, no podrán ser de tiempo completo ya. Nos preocupa porque de por sí hay muchos niños en la calle porque sus mamás deben irse a trabajar y no hay quien los cuide”, señalan.

Otro detalle, es que la inaccesibilidad a la zona escolar, también se da cuando llueve, pues la calle principal por donde pasa el camión o los autos de los maestros, se vuelve lodosa. Esto ha ocasionado a que los maestros no lleguen al aula.

Por otro lado, hay una sobrepoblación de alumnos, cada salón tiene poco más de 40 niños de las colonias aledañas, pues es el plantel más cercano.

“No podemos llevar a los niños a otra escuela, nos gustaría que tuviera más grupos, que la ampliaran porque aquí las familias no nomas tienen un hijo, tienen de tres hasta ocho. Si los niños no están en la escuela, se tiran a la vagancia y a las drogas y es lo que no queremos” exponen.

Otra problemática que enfrentan las madres de familia, es que los apoyos como comedores comunitarios, fueron eliminados. Ahora con la pandemia se han sentido olvidados por el gobierno y sus promesas, como la pavimentación de la calle principal para que el transporte público tenga más acceso.

En Sinaloa la SEPYC, ha exhortado al Congreso del Estado a destinar recurso para estas escuelas, pues a nivel federal el programa busca ser eliminado.









