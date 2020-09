No a las clases presenciales: Madres y maestros

Culiacán, Sin.- El gobierno de Quirino Ordaz Coppel ha sugerido regresar a clases presenciales a partir del mediados del mes de octubre, pues asegura que, para ese entonces, Sinaloa estará coloreado de amarillo totalmente. Sin embargo, a nivel federal el secretario de salud Hugo López-Gatell, ha recalcado que no es tiempo de abrir escuelas.

El secretario de salud en Sinaloa, ha advertido que el regreso a los planteles educativos, depende de la federación y que, el volver a clases presenciales, podría tener consecuencias con nuevos brotes de Covid-19, por la movilidad que esto generaría. Pero la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), ya ha dado a conocer sus métodos de prevención en las escuelas.

El Sol de Sinaloa realizó un sondeo con padres y docentes acerca de la idea del gobernador de Sinaloa y la reapertura de escuelas. La respuesta constante fue un “no”, y estas son las razones:

El 90 por ciento de las madres de familia entrevistados (50), aseguraron que temen por la salud de sus hijos y de la posibilidad de que otros miembros de la familia contraigan el virus por medio de los estudiantes.

El 100 por ciento de los docentes entrevistados (50) temen que, en caso de que algún niño contraiga el virus o su familia en casa, culpen al docente o a la escuela, además expresaron que no confían en que SEPyC les dote de materiales como termómetros o gel antibacterial.

“La verdad tengo emociones encontradas, las clases a distancia son muy agotadoras tanto para alumnos, papás y maestros, pero si me da miedo ir a exponerme todos los días al trabajo porque por más medidas que se tomen con los niños es difícil que se sigan, si no las siguen los adultos. Se me hace que ya es más por presión de que están abriendo todo y la gente se queja de que las escuelas no, además de que ya va a empezar el circo político de campañas y elecciones, y la temporada más fuerte para la economía, buen fin y navidad” externó la docente Dulce Zamora.

En el sondeo, tanto madres de familia como docentes, ya no creen en la veracidad de los números de decesos, casos activos y pacientes dados de alta que, día con día la Secretaría de Salud en Sinaloa, da a conocer.

El maestro Alfredo González, expuso que, hay alumnos a los que él les da clases que viven en municipios donde aún no están en color verde, y que esto podría ser peligroso.

“Nunca sabes a quién le estás dando clase. Yo le doy clase a un hermano de un muchacho que tiene la plaza en Quilá, sindicatura de Culiacán y quien sabe cómo estén por allá. Por otro lado, da temor volver, por la cultura que hay entre madres y padres de familia de culpar a las autoridades de todo, podría haber problemas con los docentes si se regresa a clases en estas condiciones, aunque sí llevan a los niños a restaurantes y plazas” dijo.

PADRES DE FAMILIA NO QUIEREN EXPONER A SUS HIJOS

A la madre de familia Rubí Montoya, recientemente le enviaron una encuesta por parte del Gobierno de Sinaloa para saber qué pensaban acerca de las clases presenciales en el próximo mes.

“Yo creo que aún deberíamos estar en casa, regresar a clases aún no sería lo adecuado, además no sabemos el contexto de las demás familias. Por ejemplo, debe haber niños que sus tutores son los abuelos y el que ellos salgan a clases, podrían poner en riesgo a los adultos mayores. Lo considero apresurado” expresó.

María Martínez, dijo que no cree en que las escuelas tengan las medidas sanitarias necesarias para las clases bajo las condiciones de salud en las que se encuentra Sinaloa.

“Creo que ni aunque diga la SEPyC que puede controlar la manera de dar las clases para evitar contagios, podría enviar a mi hija a clases, no considero que sea tiempo. Ya están diciendo que hay un rebrote para noviembre, entonces, no lo veo factible” comentó.

EL 10 POR CIENTO DE MAMÁS DICEN SÍ A CLASES PRESENCIALES

En el sondeo, sólo el 10 por ciento de madres de familia afirmaron estar de acuerdo, bajo el argumento de que, como ya abrieron bares, restaurantes y comercios, que entonces las escuelas deberían abrir también.

“Si ya llevan a sus hijos al Panamá, al super y a las plazas, pues de una vez hay que llevarlos a la escuela. Además hay quienes trabajan y no pueden estar al 100 con sus hijos en casa, los dejan en otra casa con familiares, o sea, los aglomeran de todos modos” dijo Aída Díaz.









