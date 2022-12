Recomendaciones para festejar seguro las fiestas de fin de año

Mazatlán, Sin.- Históricamente, los incendios en casa habitación suelen repuntar hasta un 30% durante el fin de año, pues hay más factores de riesgo que propician estos incidentes que llegan a ocasionar cuantiosas pérdidas materiales.

"La gente empieza a poner veladoras, adornar sus casas con luces navideñas y eso es preocupante cuando no se tiene las medidas de seguridad adecuadas", señaló Saúl Robles Chávez, Segundo Comandante.

Mencionó que siguiendo recomendaciones muy básicas, estos siniestros se pueden evitar, sin embargo, lamentó que la ciudadanía no tome conciencia y no dimensione, lo que puede provocar el simple hecho de dejar una vela encendida sin supervisión.

Campaña festeja seguro

Para esta temporada decembrina, el cuerpo de auxilio y rescate lanzó la campaña "Festeja seguro", que consiste en una serie de recomendaciones enfocadas a prevenir, además de incendios, otros tipos de percances que puedan poner en riesgo la integridad física de una persona.

-Comprar luces certificadas, apagarlas al salir de casa o al ir a dormir, no sobrecargar los contactos.

-Los pinos navideños, si son naturales, que estén frescos y leer la etiqueta para saber cada cuándo se tiene que rociar para que se mantenga fresco.

-Si el pino es artificial, que sea de calidad, con retardante de fuego; si hay flama en las luces se hace braza y no avanza el fuego.

-No usar pirotecnia, no disparar al aire, evitar el uso de veladoras y dejar solos a los niños y que no estén presentes durante la elaboración de alimentos

El mejor regalo que se puede obsequiar esta Navidad, añadió, es regalar seguridad; un extintor y detector de humo en casa no está de más.

Robles Chávez indicó que un detector de humo económico cuesta aproximadamente 300 pesos y un extintor entre 800 y mil pesos.

"Nosotros abrimos las puertas para que, si la gente tiene dudas cómo usar este tipo de artefactos, vengan con nosotros y nosotros damos asesoría o capacitamos a su familia para que sepan cómo usarlo", añadió.