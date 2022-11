Regresa la pirotecnia clandestina, un peligro para los jóvenes

Mazatlán, Sin.- Cuando tenía 10 años de edad, una travesura de niños dejó a la pequeña Leslie con una cicatriz en su espalda. Era la época decembrina y por su colonia sus vecinos tronaban cohetes en la calle, cuando de pronto una de las llamadas “cebollitas” se le quedó pegada en su ropa y le provocó fuertes quemaduras.

El miedo que sintió, además del dolor, provocaron en la pequeña mazatleca un trauma del que apenas va saliendo cinco años después.

"Me sentí muy mal, no me imaginé que me iba a caer en la espalda, unos niños lo aventaron y yo como si nada pasaba para la tienda y me cayó a mí, me dolió mucho, me desesperé, me llevaron al hospital y gracias a Dios todo salió bien, pero fue una experiencia que nunca voy a olvidar, apenas era niña en ese entonces", dice Leslie.

La hoy adolescente de 15 años dice que su dolor no fue solo físico, sino también mental, pues actualmente le tiene pavor a cualquier tipo de fuego artificial.

"Cada que veo un cohete o algo por el estilo, mejor me alejo, o si están tirando por ahí por donde paso, me voy por otro lado, muchas veces varios plebes burlones me han querido aventar esas cosas, pero como voy con amigos, no me dicen nada".

A pesar de los esfuerzos que hacen las autoridades por controlar la venta de cohetes peligrosos en todo el país, cada año se registran cientos de accidentes relacionados con la pólvora y las explosiones, sobre todo en la época decembrina.

En Mazatlán, la venta de pirotecnia de alto impacto es una actividad que se realiza de forma clandestina, incluso en redes sociales se ofrecen a muy bajo costo y hasta con servicio a domicilio. Y todo ante la mirada cómplice de las autoridades.

La problemática

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán, Saúl Robles, explica que durante el mes de diciembre del año 2021 atendieron 22 accidentes relacionados con la pirotecnia, los cuales causaron pérdidas materiales y daños físicos y psicológicos a las víctimas.

"Durante el año 2021 atendimos 22 accidentes a causa de los fuegos artificiales. En casas fueron alrededor del 40 por ciento y en baldíos el otro 60 por ciento, es decir, las personas no están haciendo caso a las advertencias sobre este tipo de situaciones".

Robles lamentó que los ciudadanos, en especial los niños y adolescentes, compren los cohetes sin saber el daño que hacen realmente.

Por su parte, la Cruz Roja Mazatlán, atendió 12 accidentes en el mismo periodo de tiempo del año pasado, sobre todo por fuegos artificiales de alto impacto, como los R-15, las garras de tigre, los barrilitos o los atuneros.

"Esos tres tipos de cohetes provocaron muchísimos accidentes, sobre todo heridas en personas que por tal de divertirse resultaban heridos”, expresó Abimelec Gómez Sánchez, coordinador de los socorristas de Cruz Roja.

La media de edad en la que están las personas que fueron atendidas el año pasado, tanto por Bomberos como por la Cruz Roja, está entre 15 y 18 años.

"Algunos adolescentes llegaban llorando por heridas, o porque los aturdian los atuneros, pasaban por algunas crisis nerviosas a causa de ese tipo de pirotecnia, que dicho sea de paso es de lo más peligroso que puede existir en cuestión de fuegos artificiales”, explicó Gómez Sánchez.

Protección Civil realiza operativos de inspección en comercios de Mazatlán. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Sí tienen demanda

A pesar de los esfuerzos de las autoridades por controlar la venta de pirotecnia, sobre todo la considerada de alto impacto, los barrilitos, atuneros, garras de tigre y R-15 no son difíciles de conseguir. Y a pesar de los riesgos, tienen mucha demanda.

"Fácilmente hay quienes se ganan unos 100 o 200 pesos por día con la venta de cohetes, a mi puesto vienen como 30 o 40 niños diariamente y muchos hasta repiten, es un buen negocio durante estas fechas”, dice una vendedora de pirotecnia que en su casa, en una colonia popular de Mazatlán, tiene todo tipo de cohetes.

Aunque sabe de los riesgos, tanto para sus clientes como para ella misma, ya que los cohetes pueden explotar si no se manejan con mucha precaución, dice que no los vende porque le guste hacerlo, sino porque tiene necesidad.

Las garras de tigre, barrilitos, soldaditos y cebollitas son los cohetes que más se venden cada temporada decembrina.

"Les agarró un amor a las garras de tigre, barrilitos, soldaditos y cebollitas como no tienen una idea. Muchos adolescentes vienen seguido y los compran, creo que está muy de moda asustar a los vecinos, en especial con la garra de tigre, que suena muy fuerte. la verdad es muy peligroso tronarlas y más porque tienen la maña de aventarlas hasta el último momento, ya que va a explotar", dice.

Recuerda que hace unos días en su colonia aventaron una garra de tigre en una casa abandonada, lo que provocó que una parte del techo se cayera, aunque no hizo contacto directo con él. Eso habla de lo potente que es ese fuego artificial. Si truena en la mano de algún niño sería algo terrible.

"Los precios de los cohetes varían, algunos cuestan un peso, otros dos pesos, ya de ahí están los de cinco, siete, diez, quince y hasta 35 pesos, dependiendo del tipo de cohete que sea”.

Decomisos

Cada mes de diciembre se realizan operativos para controlar la venta de pirotecnia. Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el año 2021 se decomisaron 57 kilogramos de pirotecnia clandestina (poco más de 4 mil piezas) en Mazatlán durante el mes de diciembre.

"Nos preocupa la cantidad de decomisos que hicimos el año pasado, porque sabemos que puede aumentar en un 30 por ciento o más este 2022, porque desgraciadamente es una moda de cada año se hace más fuerte, esperamos que la gente haga más conciencia sobre este tipo de cosas", señaló un elemento de SSPM.

No a la pirotecnia

El coordinador de Protección Civil municipal, Eloy Ruiz Gastélum, pide tener conciencia y ser muy responsables al hacer uso de la pirotecnia.

En Mazatlán actualmente se lleva a cabo la campaña "Di no a la Pirotecnia”, a través de diversos operativos preventivos para evitar la venta de este tipo de productos.

“Es una de las campañas más importantes que desarrollamos en el año, por lo que representa, realmente la ciudadanía no debe utilizar fuegos pirotécnicos para amenizar sus celebraciones, porque pueden causar accidentes fatales. Afortunadamente aquí en Mazatlán no hemos tenido un registro de ese tipo de accidentes pero en otros municipios sí”, dijo.

A los comerciantes que se les encuentren cantidades mayores a las permitidas se les retirará el producto, se le brindarán algunas recomendaciones y en caso de incurrir podrían ser sancionados.

57 kilos de pirotecnia clandestina se decomisaron durante diciembre del 2021 en Mazatlán. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Datos

57 kilos de pirotecnia clandestina se decomisaron durante diciembre del 2021 en Mazatlán.

22 accidentes por pirotecnia atendió Bomberos Mazatlán durante el mes de diciembre del 2021.

12 accidentes por pirotecnia atendió la Cruz Roja durante el mes de diciembre del 2021.

Precios

Cebollitas: 1 peso

Soldaditos: 2 pesos

Barrilitos: 5 pesos

R-15: 10 pesos

Discotecas: 10 pesos

Pedos de bruja: 10 pesos

Atuneros: 30 pesos

Garras de tigre: 35 pesos

Para saber

Las personas que son atendidas por la explosión de un cohete o por quemaduras con pólvora tienen entre 15 y 18 años de edad.