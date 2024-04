Reclama oposición por comentario de Rocha sobre autosecuestro de candidatos

Culiacán, Sin. -La oposición denominó como desafortunados los comentarios del gobernador Rubén Rocha Moya, en referencia a la desaparición de Luis Alonso García Corrales, candidato a regidor por la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, y su acompañante Juan Francisco Cerón. El mandatario arrojó la tesis de que podría tratarse de un autosecuestro.

Cabe recordar que el mandatario expuso la tesis en su conferencia Semanera, mientras simpatizantes del Partido Sinaloense se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado.

Luis y Francisco dejaron de ser localizados desde la mañana del sábado. Los líderes de la oposición acusaron al gobierno estatal de estar detrás de esta presunta privación de la libertad, objetando que una patrulla detuvo a los desaparecidos antes de que dejaran de ser localizados.

La dirigente estatal del PRI, Paola Garate, calificó como una aberración lo dicho por Rocha Moya en su conferencia matutina.

"Ojalá rectifique y ponga a trabajar, de instrucciones, porque a eso fue la fiscal carnal al gobierno. Ahorita no fue una mesa de Seguridad porque hasta el día de hoy no han implementado una estrategia integral que es lo que hemos venido demandando y exigiendo, hasta suplicando. Ya no sabemos de qué forma hasta el día de hoy no tenemos un fiscal de asuntos electorales en la Fiscalía", comentó

Esto fue dicho por la diligente política en el evento de inicio de campaña de Erika Sánchez, quien compite por la presidencia municipal de Culiacán.

Sánchez también reclamó a los candidatos de Morena y de los partidos que conforman la coalición. "Sigamos siendo historia", ya que no se han pronunciado al respecto de la aparición del político del PAS y su acompañante.