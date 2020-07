‘Reciclar es más efectivo que prohibir plásticos’: CEMAZ

Mazatlán, Sin.- Antes que prohibir el uso de plásticos mediante reglamentos, leyes y sanciones, la autoridad debería de tener un control más estricto sobre el destino que se les da a esos materiales, ya que actualmente nadie recicla, ni establecimientos, restaurantes ni la misma gente en sus casas, señaló el biólogo Fernando Enciso Saracho, integrante del Consejo Ecológico de Mazatlán (CEMAZ).

"A mí me parece importante que se legisle en ese sentido, no de prohibir, sino de tener un control más estricto hacia dónde terminan esos materiales, porque no se reciclan, ni en restaurantes ni la gente en la casas, nadie recicla nada, es importante que se legisle como una manera de presionar a la gente", expresó.

Refirió que lo primero que debieron de hacer antes de aprobar la reducción de plásticos en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable, es emprender una campaña de concientización para que la población entienda el propósito de esta nueva disposición y no empezar con la aplicación de sanciones.

"Si ya entró en vigor, adelante, hay que apoyar la ley, pero de que la vayan acatar o que las autoridades vayan a tener un control para que se acate, yo lo dudo mucho porque no hay una socialización de esta medida", apuntó.

Con respecto al Reglamento Municipal de Desarrollo Sustentable que está en proceso de discusión, agregó, todavía se está a tiempo de incluir medidas para fomentar el reciclaje en los hogares.

Indicó que el reciclaje es la base para disminuir el impacto de los plásticos en el medio ambiente, y controlar los efectos negativos en la naturaleza y ayudar a la cuestión económica.





Al reducir la producción de plásticos, añadió, lo primero que pasa es impactar a las fábricas y empleados de ese sector, así como a quienes usan esos productos.

No obstante, el problema de la contaminación requiere ya de una solución urgente, así que señaló que todas las acciones que ayuden son bienvenidas, pues todos esos productos van a dar al mar, a través de las corrientes pluviales de los ríos, arroyos y canales, los vientos y las mareas que se originan.









Todo esto está afectando no solo a los peces, sino también a la economía de los pescadores y de quienes viven de alguna manera de la actividad pesquera Fernando Enciso Saracho









APLICACIÓN

A partir del 20 de julio, entró en vigor la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable que incluye la reducción de plásticos de forma gradual, empezando con bolsas de mandado de un solo uso y popotes.

EN PROCESO

El Reglamento Municipal de Desarrollo Sustentable está en proceso de modificación, cuya propuesta es la de alinear las acciones estatales con las de Mazatlán.

























