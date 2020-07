Síndico Procuradora interpone recursos de inejecución ante Tribunal

Mazatlán, Sin.- La Síndico Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, aseguró que está en espera de la respuesta del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa en torno a la inejecución de la sentencia emitida por este órgano para ver qué procede ante el "desacato" del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres sobre la disculpa pública que no ha dado y la "cerrazón" de paramunicipales para ser revisadas, entre ellas Jumapam y Planeación del Desarrollo Urbano.

Dijo que personal del Tribunal Electoral se encuentra actualmente de vacaciones, pero regresarán el próximo 3 de agosto, por lo que estima, a partir de ese día, se retomará el caso.

Con respecto al argumento del alcalde, en el sentido de que todavía el proceso no termina, señaló: "No sé por qué dijo eso, el proceso terminó cuando se dio el fallo, de ahí del fallo ellos optaron por otra vía solicitando, parece que son derechos electorales, no estoy segura de lo que utilizan, ante el Tribunal Regional de Guadalajara".

Comentó que el fallo del Tribunal Electoral del Estado fue a su favor para que las dependencias en mención permitieran realizar su trabajo sin obstáculos, dentro de las facultades que ella tiene, entre las que se incluye la revisión de las paramunicipales.

En el punto 1 del fallo que emitió el Tribunal el pasado 12 de junio, se ordena al alcalde, y a los titulares de la Comisión de Gobernación, Tesorería, Oficialía Mayor, Recursos Humanos, Órgano Interno de Control, Jumapam, Instituto del Deporte, Planeación y todas las autoridades del municipio que se abstengan de obstaculizar el pleno ejercicio del cargo de Elsa Bojórquez Mascareño, como Síndico Procuradora, y de realizar acciones que impliquen violencia política de género o acoso laboral en contra de ella.

Sin embargo, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado y Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable se han negado a cumplir con el fallo, ya que hasta el momento no han permitido el acceso para iniciar una revisión.





Ellos argumentaron casi en siete hojas tamaño oficio y al final me dicen que no permiten entrar, ya se les fue, el Tribunal dio el fallo de que entráramos nosotros y son los mismos argumentos que están poniendo para evitarlo.

Bojórquez Mascareño

Refirió que en esta semana esperan la respuesta del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, y después de esto se procederá a enviar solicitudes de acceso para una revisión a las dependencias que faltan del Ayuntamiento.

Con respecto al Órgano Interno de Control, indicó que ya le entregaron algunos expedientes que están en revisión y están en espera de otros más.

"No a todos se les ha entregado, faltan las demás (dependencias) porque no podemos abarcar mucho, queremos a los que les solicitamos y esperar que el Tribunal responda sobre el incidente de la inejecución de sentencia y a partir de ahí hacer lo que corresponda", concluyó.

PARA SABER

El pasado 12 de junio, el Tribunal Electoral del Estado emitió un fallo a favor de la síndico Procuradora, para que el alcalde Luis Guillermo Benítez diera una disculpa pública y que funcionarios no obstaculizaran su labor.





