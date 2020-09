Persisten denuncias por casas "mal hechas" en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Las denuncias por la mala calidad de las obras de vivienda realizada por parte del Gobierno del Estado siguen en el municipio.

Uno de los afectados por esta situación es Esteban Díaz Coronado, persona invidente de la sindicatura de la Isla del Bosque, quien por su discapacidad no pudo darse cuenta que la recámara que se lo construyó por parte del programa de vivienda realizado por el CVIVE (Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa) está muy mal realizada.

Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Vecinos y familiares de Esteban fueron quienes denunciaron los problemas que presentó la obra, la cual es imposible habitarla.

Al acudir al domicilio donde se construyó la vivienda, se constató que las paredes de la obra que se concluyó hace aproximadamente un mes presentan agrietamientos y el techo se filtra.





Lee también: Recogen 140 toneladas de cacharros en Escuinapa





"Cuando vinieron a echar el techo, fue un día en la tarde y al siguiente día en la mañana vinieron a quitar la tarima, eso no me gustó, porque no le dieron tiempo de que secara bien, pero pues yo qué podía decir", expuso Esteban Coronado.

Asimismo, comentó que días después llegó una persona para pedirle que le firmara un documento donde él aceptaba que la obra ya había sido concluida.

Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

"Pues me pidió que le firmara un papel, fue mi hijo quien se lo firmó, pero pues luego me van diciendo la gente lo que estaba pasando, que se estaba rajando el cuarto y se llueve todo, ni cómo meterme ahí".

Ante esta situación se cuestionó al diputado Édgar González Zataráin, ya que las obras fueron aplicadas por parte del Gobierno del Estado en conjunto con el Congreso del Estado.

El legislador reiteró que actualmente se realiza una inspección en todas las viviendas que se hicieron por medio de este programa en el municipio y que las que no fueron bien construidas, tendrán que repararse.













Lee más aquí ⬇

Local Prueban sus máquinas los barcos camaroneros

Local Corre "arroyo" de aguas negras en la colonia Juárez

Local Quirino Ordaz gestiona subsidio al diésel a pescadores