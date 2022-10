Recibirá Ernesto Coppel Kelly Premio a la Excelencia Turística "Miguel Alemán Valdés"

Por su gran labor y perseverancia en favor del turismo en México, la Fundación Miguel Alemán A.C. entregará el Premio a la Excelencia Turística “Miguel Alemán Valdés” al hotelero mazatleco Ernesto Coppel Kelly.

La gala de la edición número 32 se llevará a cabo el próximo 9 de noviembre a las 12:00 horas en la Biblioteca Mexicana de la mencionada fundación, ubicada en la Ciudad de México.

Este galardón fue creado en 1989 para estimular y reconocer a mexicanos investigadores, empresarios, estudiantes, académicos y profesionales del turismo que se distinguen por su constante labor y perseverancia en favor de la actividad en México.

En 2019, el también empresario mazatleco y director general de Grupo El Cid, Carlos Berdegué Sacristán, recibió este premio a la excelencia turística.

HOTELERO MAZATLECO

Ernesto Coppel Kelly, fundador y presidente del Consejo de Administración de Grupo Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts, ha dedicado gran parte de su vida a la hotelería y es fundador de complejos turísticos de primer nivel en Mazatlán y Los Cabos

Él fue pieza clave para la consolidación del concepto de tiempos compartidos en el país.

En la década de los 90 fue reconocido con el premio al Empresario del Año por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Mazatlán y con el Premio al Empresario Mayor Generador de Empleos por la Confederación de Trabajadores de México en Sinaloa

En el 2004 se hizo acreedor al premio al Empresario del Año en Turismo por la Cámara Nacional de Comercio y en 2005 recibió el Five Star Diamond Award por The American Academy of Hospitality Sciences.

Fue Presidente de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR) del 2006 al 2007 y Presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) del 208 al 2010.

Este 2022 se integró al programa de televisión "Shark Tank", en el que los participantes tienen la oportunidad de presentar proyectos de inversión con la esperanza de asegurar el respaldo económico que necesitan.