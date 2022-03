Quirino será un buen embajador: Químico

Mazatlán. Sin-. Quirino Ordaz Coppel tiene un gran reto, el ser embajador de México en España, y está capacitado para desempeñarlo muy bien, aseguró el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien se consideró muy amigo del ex gobernador.

Ordaz Coppel fue ratificado por el Senado mexicano como embajador de México en ese país europeo. Local Avala senado a Quirino Ordaz como embajador de México en España

“Yo estoy convencido de que va a hacer un excelente papel, si yo ahorita a nivel mundial les dijera, el lugar más complicado para ir a representar al país, yo les diría España, por las condiciones políticas que se han dado, las declaraciones públicas del Presidente de México han sido fuertes, y eso hace ríspida una relación política, no cualquiera puede ir allá, debe ser una gente con capacidad política para limar las asperezas”, manifestó.

El alcalde Benítez Torres indicó que Ordaz Coppel tiene esa capacidad, “ya que es un hombre noble de gran corazón, trabajador, inteligente”.

Destacó que el ex mandatario sinaloense tiene un gran reto de representar a México en España, por lo que desde este destino turístico le estarán “echando porras”.

Dijo que como mazatleco, Ordaz Coppel hará mucho por su ciudad desde esa posición de embajador, y no descartó que pronto se reúna con el ex gobernador para solicitarle el impulsar a este destino turístico, por lo que confió que no tendrá ningún empacho en ayudarlos.









