Está listo Mazatlán para los grandes eventos: “Químico” Benítez

Mazatlán, Sin.- Luego del éxito del Carnaval, Mazatlán está listo para los grandes eventos turísticos, aseguró el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Dijo que la grande promoción que tuvo Mazatlán con el Carnaval, porque muchos eventos se cancelaron o cambiaron de fecha, los ojos iban a estar puestos en este destino turístico y todos los medios nacionales y extranjeros hablan del puerto.

"Alcalde, viene Semana Santa, ¿están listos también?, listos con todos los eventos, ayer platicaba, la Semana de la Troka, viene el movimiento LGBT con su organización mundial, vienen muchos eventos. Insisto, estoy tocando puertas porque quiero traer Miss México, tenemos una Miss Sinaloa mazatleca, que tiene todo el perfil para ganar el Miss México. ¿Qué significa? Ayudar a una compañera, una amiga que fue la primer reina que tuvimos cuando yo llegué de presidente y llevaría el nombre de Mazatlán muy lejos promocionalmente y no nos costaría mucho apoyarla, es una mujer disciplinada, trabajadora, preparada, es doctora, queremos que logre ese objetivo", manifestó.

Benítez Torres aseguró que Mazatlán está listo y preparado para los grandes eventos.

"Si ya sacamos adelante el Carnaval, y les doy cifras, el jueves 24 que inició el Carnaval a reserva que me lo confirmen, teníamos 313 casos de Covid activos, hoy, tenemos 203, sigue a la baja, no significa que sigue esa tendencia, yo entiendo que tiene que elevarse un poquito, es normal, pero no va a pasar de eso, estamos vacunados, el Presidente lo dice, esto ya pasó, se ve la luz al final del túnel, hay que darle vuelta a la hoja y ponernos a trabajar, hay que producir", externó el Químico Benítez.

Agregó que hay condiciones y tiempo todavía para que se lleve a cabo en Mazatlán el evento de Miss México, ya que no había ningún interesado y él levantó la mano.





