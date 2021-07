¡Quirino desaíra al INE! No participará en consulta del 1 agosto

Culiacán, Sin.- Aunque reconoció que la consulta popular para enjuiciar a exfuncionarios que irrumpieron la ley en los gobiernos pasados sea una actividad democrática, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, no participará.

El mandatario señaló que si bien, es un ejercicio de expresión ciudadana, no es obligatoria la participación de la gente.

Local Consulta de enjuiciamiento a ex presidentes es un show más de Morena: PAN

-Son ejercicios de consulta a la gente, están bien los ejercicios, pero cada quién decide si va a participar.

-¿Usted va a participar?

-No, yo no, no voy a participar.

Ordaz Coppel abundó que, para la realización de este proceso electoral, no será necesario establecer la Ley Seca en el estado, como comúnmente sucede en las jornadas de elección popular.

“No, no tiene porque haber ley seca”, subrayó

También puedes leer: Incierta la pregunta de la Consulta Ciudadana: Félix Niebla

Aseveró que el presupuesto destinado para esta coronada electoral, podría haber sido mejor aprovechada en el rubro de salud, pues resaltó la pandemia continúa dejando estragos.

Ante eso, puntualizó, solicitará al presidente Andrés Manuel López Obrador el equipamiento de hospitales del estado, así como nuevas dosis de vacunas para la inmunización de los sinaloenses.









Lee más aquí:

Local INE entregará en Sinaloa más de dos millones de boletas para consulta popular Local ¿Tu credencial del INE termina en 2019-2020? Perderá vigencia en agosto